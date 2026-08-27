هل حان عصر آيفون القابل للطي؟ أبل تحدد موعد الحدث الكبير

أعلنت شركة آبل مساء الأربعاء أنها ستعقد بعد حوالي أسبوعين، في 9 سبتمبر، حدث الخريف التقليدي لها، الذي يحمل هذا العام العنوان "surprise and shine". هذا هو الموعد الذي اعتادت فيه آبل الكشف عن العديد من المنتجات، وتكون ذروة المساء لحظة الكشف عن أجهزة الآيفون الجديدة، التي تتضمن عادة الجملة الأيقونية "One more thing".

حتى الآن، اعتدنا على استقبال كل سلسلة الأجهزة في حدث سبتمبر، الذي يعتبر اللحظة الأهم بالنسبة لأبل كل عام، لكن يبدو أنه هذا العام أبل ستختار نهجًا مختلفًا. وفقًا لعدة تقارير نُشرت مؤخرًا، من المتوقع أن تقوم أبل "بتوزيع" إطلاق سلسلة آيفون 18 على عدة أشهر.

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ليس من الواضح لماذا تفكر آبل في اتخاذ هذا النهج، ولكن يمكن التقدير أن السبب هو أزمة النقص العالمي في الرقائق، ورغبتها في تجنب سيناريو لا تستطيع فيه إنتاج الجهاز نفسه.

من المنشورات المختلفة يتبين أن الشركة قد تكشف الشهر القادم عن ثلاثة أجهزة آيفون فقط - آيفون 18 برو، آيفون 18 برو ماكس وجهاز قابل للطي لأول مرة، والذي قد يحمل اسم "آيفون ألترا".

أنتم لا تتخيلون - الطراز الأساسي من آيفون 18 غير موجود في القائمة، إذ من المتوقع أن تطلقه آبل فقط في الربيع القادم (حدث يُقام تقليديًا في شهر مارس)، إلى جانب آيفون 8e وآيفون آير 2.

هذا هو الحدث الأول في عهد المدير التنفيذي الجديد جون ترنوس، الذي سيتولى منصبه فقط في الأول من سبتمبر. من غير الواضح ما هو الدور الذي من المتوقع أن يلعبه تيم كوك، المدير التنفيذي المنتهية ولايته ورئيس مجلس الإدارة القادم لشركة آبل، في الحدث.