قفزة رقمية… حاسوب إماراتي فائق يعزز نفوذ الذكاء الاصطناعي في آسيا

أعلنت أبوظبي إنشاء حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي على نطاق وطني في الهند بقدرة حوسبية تبلغ 8 إكسافلوب، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي ودعم القدرات الرقمية السيادية للهند.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة "جي 42" ومقرها أبوظبي، بالتعاون مع شركة "سيريبراس" المتخصصة في أنظمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، وبالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والمركز الهندي لتطوير الحوسبة المتقدمة (C-DAC).

وجرى الإعلان عن المشروع خلال "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026" في نيودلهي، في إطار التعاون الاستراتيجي المتنامي بين دولة الإمارات والهند، عقب الحوار الاستراتيجي بين البلدين وزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند مطلع عام 2026.

ويمثل النظام الجديد نقلة نوعية في قدرات الحوسبة المتقدمة، إذ يتيح للهند دخول مستوى الحوسبة بالإكسافلوب، ما يعزز تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والتعليم والخدمات الحكومية.

وأكد مانو جاين، الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42" في الهند، أن المشروع يوفر قدرة حوسبية سيادية مع ضمان أمن البيانات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الجديدة ستتاح للمؤسسات البحثية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية، بما يوسع فرص الابتكار ويخفض العوائق أمام الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.

ويأتي المشروع امتدادًا لالتزام "جي 42" بدعم بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي في الهند، التي تعد من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في العالم.