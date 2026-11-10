ربما جمع البشر القدماء تذكارات تعود إلى ما يصل إلى نصف مليون سنة، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها جامعة تل أبيب، وتشير إلى أحجار ملوّنة وأحافير وأدوات صوّان قديمة عُثر عليها في مواقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في إسرائيل. ويرى الباحثون أن هذه الأشياء ساعدت البشر الأوائل على تذكّر أماكن وأحداث من حياتهم، وربما أسهمت في تطوّر الذاكرة الشخصية والإحساس بالذات.

قاد الدراسة، المنشورة في مجلة "الأنثروبولوجيا التطورية"، الدكتور يوآف رام من كلية علم الحيوان والأستاذ ران باركاي من قسم علم الآثار، بمشاركة الأستاذ لياد مودريك والدكتورة إيلا عساف والدكتور بار إفراتي. وتجمع الدراسة بين المكتشفات الأثرية وعلمي النفس والأعصاب، مشيرةً إلى أشياء جمعها البشر القدماء وحملوها واحتفظوا بها، رغم عدم العثور على استخدام عملي واضح لها.

يقترح المؤلفون أنها قد تكون تذكارات شخصية.

قال باركاي: "من الواضح للجميع أن الذاكرة أدّت دورًا محوريًا في حياة أسلافنا في الماضي السحيق، لكن حتى الآن، لم يُعثر على أي دليل محتمل يؤكد ذلك".

في مغارة قيسَيم، عُثر على حصى صغيرة ملوّنة جُلبت من أماكن أخرى، ولم يُحدَّد لها أي استخدام عملي. وفي وادي سخنين، صُنعت فؤوس يدوية من عُقيدات صَوّان تحتوي على أحافير أو تشكيلات جيولوجية غير مألوفة، وقد حُوفظ عليها في وسط الحجر بحيث يمكن رؤيتها ولمسها.

في رِفاديم وجلجولية ومغارة قَيسَم، جُمعت أدوات صوانية قديمة بعد أن تغيّرت أسطحها بمرور الزمن، وأُعيد شحذ بعضها مع الحفاظ على معظم سطحها القديم. ويطرح الباحثون احتمال أن يكون المظهر القديم بحد ذاته ذا قيمة لمن احتفظوا بهذه الأدوات، لأنه كان يروي قصة القطعة.

يقدّر الباحثون أن شيئًا جُلب من مكان معيّن قد يكون قد استثار ذكرى حدث شخصي، وأن مظهره وملمسه ربما ساعدا صاحبه على التمييز بين حدث عاشه وقصة سمعها أو تخيّلها.

نظرًا إلى أن التذكار شيء شخصي يمكن حمله وعرضه على الآخرين، فقد يكون قد عزز أيضًا مصداقية رواية شخصية. وتشير الدراسة إلى أن الذاكرة الشخصية الموثوقة يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون والثقة.

يقترح الباحثون أن استخدام التذكارات ربما زاد، على مدى أجيال عديدة، من الضغط التطوري على آليات الدماغ المسؤولة عن نشوء الذاكرة وموثوقيتها. وهكذا أثّرت الثقافة المادية والتطور البيولوجي كلٌّ منهما في الآخر، مما أسهم في تطور ذاكرة السيرة الذاتية، وهي القدرة على تنظيم التجارب الشخصية في قصة حياة متواصلة يستند إليها الإحساس بالذات.

ربط باركاي هذه العادة بالتغيرات البيئية، ولا سيما اختفاء الحيوانات الكبيرة، وعلى رأسها الفيلة، التي اعتمد عليها البشر. وقال: "أدت الحاجة إلى التركيز على مناطق الصيد التي تعيش فيها حيوانات متوسطة الحجم إلى تغيير جذري في أسلوب عمل البشر الأوائل، وربما أوجدت احتياجات جديدة تجلّت في جمع وصنع أشياء تحمل دلالة على الذاكرة وتطور الهوية الذاتية".

باختصار، قال الدكتور رام: "عندما كان القدماء يجلبون حجرًا ملونًا أو أداة قديمة عثروا عليها في الحقل إلى كهف، ربما ساعدهم ذلك الشيء على تذكّر حدث أو لقاء مهم لبقية حياتهم".