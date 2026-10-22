أكثر من 22 مليون موقع في خطر.. اكتشاف ثغرتين أمنيتين خطيرتين في نظام شائع

على خلفية التحذيرات بشأن ثغرتي الأمان الحرجة في PHP، وهي تقنية شائعة تُستخدم لتشغيل مواقع الإنترنت وأنظمة إدارة المحتوى، أفاد باحثو شركة بالو ألتو نتوركس أنهم تعرفوا على أكثر من 22.6 مليون حالة مكشوفة على الإنترنت قد تكون معرضة للخطر. وقد حصلت هاتان الثغرتان على تقييم خطورة بلغ 9.2 من 10، وقد تتيحان للمهاجمين تشغيل شفرة خبيثة عن بُعد على الخوادم التي تدير الخدمات، مما يعرض المعلومات والخدمات العاملة عليها للخطر.

باحثو وحدة الأبحاث التابعة لعملاق السايبر الدولي "بالو ألتو نتوركس" اكتشفوا كودًا يوضح كيف يمكن استغلال الثغرات. بعض المنظمات التي تشغل خدمات حيوية تختار إيقاف مواقعها عن العمل كإجراء احترازي. في الشركة يؤكدون أن قرار فصل الخدمات يجب أن يُتخذ في كل منظمة وفقًا لمستوى تعرضها وخطرها.

لي كلريتس، نائب رئيس قسم المنتج والتكنولوجيا في بالو ألتو نتوركس: "من اللحظة التي يتم فيها نشر تحديث أمني، يمكن للمهاجمين تحليله، وتحديد نقطة الضعف، ومحاولة استغلالها تقريبًا في الوقت الحقيقي. بالمقابل، يستغرق الأمر وقتًا حتى تقوم المؤسسات بتحديث جميع الأنظمة. مع وجود أكثر من 22 مليون حالة تعرض، لا يمكن الاعتماد فقط على التحديثات اليدوية. هناك حاجة إلى إعطاء الأولوية للأنظمة الأكثر تعرضًا وتفعيل الحماية الفورية بالتوازي مع تحديث البرنامج".