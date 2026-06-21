تستقبل الدول العربية ومناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية، اليوم الأحد، فصل الصيف فلكياً مع حدوث ظاهرة الانقلاب الصيفي، التي تمثل أطول نهار وأقصر ليل خلال العام.

وأوضح خبراء فلك أن هذه الظاهرة تحدث عندما تتعامد الشمس بشكل كامل على مدار السرطان، ما يؤدي إلى بلوغ ساعات النهار ذروتها في النصف الشمالي من الأرض، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً خلال الأشهر المقبلة حتى موعد الاعتدال الخريفي.

وأشاروا إلى أن الانقلاب الصيفي يمثل نقطة التحول الفلكية لبداية فصل الصيف، موضحين أن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يشهد في المقابل الانقلاب الشتوي، حيث يسجل أقصر نهار وأطول ليل في العام.

كما أوضحوا أن الشمس تشرق خلال يوم الانقلاب الصيفي من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي، كما تسجل ظلال الأجسام أقصر مستوياتها وقت الظهيرة.

مضيفين أن فصل الصيف فلكياً سيستمر هذا العام لنحو 93 يوماً، مؤكداً أن أعلى درجات الحرارة لا تتزامن بالضرورة مع يوم الانقلاب الصيفي بسبب ما يعرف بظاهرة "التأخر الموسمي"، حيث تحتاج اليابسة والمحيطات إلى وقت لامتصاص الطاقة الشمسية وإطلاقها تدريجياً.

ويُعد تعاقب الفصول الفلكية نتيجة مباشرة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها بنحو 23.5 درجة، ما يؤدي إلى اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس وتباين طول الليل والنهار بين فصول السنة.