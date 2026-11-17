تتواصل سلسلة الأعطال في الخدمات التقنية، إذ أفاد مستخدمو جيميل خلال الـ24 ساعة الماضية بارتفاع عدد الاضطرابات في إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها. ووفقًا لبيانات موقع Downdetector، الذي يتابع بلاغات المستخدمين عن الأعطال في الخدمات الإلكترونية، بلغ عدد البلاغات عن مشكلات في جيميل ذروته يوم الاثنين قرابة الساعة 21:40 بتوقيت القدس، ثم انخفض. وبدأت البلاغات بالارتفاع مجددًا صباح اليوم الثلاثاء.

ومع ذلك، لم تظهر في لوحة حالة الخدمات الرسمية لـGoogle Workspace أي رسالة بشأن عطل نشط. وحتى وقت إعداد التقرير، لم تصدر غوغل أيضًا أي بيان رسمي بشأن مصدر الاضطرابات. وتأتي هذه التقارير بعد أيام قليلة من عطل طويل في خدمة البريد الإلكتروني Outlook التابعة لمايكروسوفت، وهي إحدى منصات البريد الإلكتروني الشائعة بين المؤسسات والشركات، أدى إلى توقف بعض الخدمات لعدة أيام الأسبوع الماضي.

بالتوازي، أبلغت شركة أبل اليوم أيضًا عن اضطرابات في بعض أنظمتها. وذكرت الشركة أن تحديثًا داخليًا تسبب في تعطل بعض الأنظمة خلال ساعات الصباح، وأن العديد منها عاد إلى العمل بالفعل. وجاء في بيان الشركة: «نعمل على إعادة الأنظمة المتبقية إلى العمل في أسرع وقت ممكن».