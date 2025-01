انفجار مركبة ماسك الفضائية المتقدمة بعد دقائق من إطلاقها || توثيق

انفجرت المركبة الفضائية غير المأهولة SpaceX Starship، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في الفضاء بعد ثماني دقائق من إطلاقها من قاعدة الشركة في تكساس أمس. وكانت هذه هي الرحلة التجريبية السابعة لها ووقع الانفجار على ارتفاع 150 كيلومترا.

ويبلغ حجم المركبة الفضائية بأكملها 121 مترًا وقطرها تسعة أمتار، وتزن قاذفتها وحدها 3700 طن، لذا فإن الضرر المحتمل من الشظايا في حالة حدوث انفجار كبير. ونتيجة لذلك، اضطرت الرحلات الجوية التي أقلعت فوق خليج المكسيك إلى تغيير مسارها لتجنب تعرضها للحطام. والذي يبدو مستمتعًا بالأمر هو ماسك نفسه الذي شارك مقطع فيديو للسفينة وهي تنفجر على شبكة X التي يملكها وكتب: "النجاح ليس أكيدًا، لكن الترفيه مضمون!".

وقالت الشركة إن المركبة الفضائية تعرضت لتفكيك سريع غير مخطط له أثناء احتراقها على متن الطائرة. وأضافت: "ستواصل الفرق مراجعة البيانات من اختبار الطيران اليوم لفهم جذور المشكلة بشكل أفضل. النجاح يأتي مما تعلمناه، وستساعدنا رحلة اليوم على تحسين موثوقية المركبة الفضائية Starship".

ونشرت لاحقًا منشورًا جاء فيه: "لقد طار أول اختبار طيران للمركبة الفضائية لعام 2025 بأهداف طموحة، وكان بمثابة تذكير بأن اختبارات التطوير، بحكم تعريفها، يمكن أن تكون غير متوقعة".

وفي أكتوبر الماضي، سجلت الشركة نجاحاً عندما تمكنت، في الرحلة التجريبية الخامسة للمركبة الفضائية، من التقاط قاذفة Super Heavy لأول مرة، والتي يمكن استخدامها في مهمة مستقبلية إلى المريخ، بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى.