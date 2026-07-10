واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها.. لن تنسى أعياد الميلاد بعد اليوم

أصبح واتساب أداة مهمة جدًا في حياتنا اليومية، ويبدو الآن أنه سيدخل مجالًا آخر. أفاد مدونة WabetaInfo، التي تبلغ عن الميزات التي هي قيد التطوير في تطبيق واتساب، اليوم (الخميس) عن ميزة جديدة تذكر المستخدمين بأعياد ميلاد جهات الاتصال الخاصة بهم.

التحديث الجديد، الذي أصبح متاحًا لعدد من المستخدمين في أحدث إصدار تجريبي للتطبيق، يستخدم معلومة موجودة بالفعل لدى الشركة، والتي تطلب من المستخدمين تاريخ ميلادهم لأسباب تنظيمية.

من المعلومات الأولية يتبين أن المستخدمين سيتلقون إشعارًا بذلك داخل التطبيق. الميزة الجديدة ستظهر في فئة إضافية في التطبيق، بحيث كل ما سيحتاج المستخدم لفعله هو فقط الدخول إلى التطبيق، الذي سيذكره بالموعد.

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مع ذلك، سيكون هذا متاحًا فقط للمستخدمين الذين يختارون مشاركة تاريخ ميلادهم مع شركة ميتا. حتى اليوم - إدخال هذه التفاصيل ليس مطلوبًا بشكل إلزامي لكل المستخدمين حول العالم، بل فقط في بعض الدول التي تشترط ذلك، لذلك إذا لم تدخلوا هذه التفاصيل، لن يتمكن جهات الاتصال الخاصة بكم من تلقي هذه التذكرة. في الواقع، الميزة الجديدة تعتمد على مدى تعاون المستخدمين مع هذا التحديث الجديد.

في هذه المرحلة، لم تعرض WhatsApp بعد إعدادات الخصوصية للتطوير الجديد، الذي يتيح للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يشاركون هذه التفاصيل مع جهات الاتصال الخاصة بهم أم لا. مع ذلك، الميزة لا تزال في مراحل تطوير مبكرة جدًا، لذا من المحتمل أن تتم إضافة هذه الإعدادات قبل الإطلاق الرسمي. ليس من الواضح ما إذا كانت ستتوفر ومتى لجميع المستخدمين - أم أن الأمر يتعلق بتطوير إضافي يتم اختباره وربما لن يرى النور أبدًا.