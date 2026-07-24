مشهد نادر من المحيط.. حوت قاتل يصطدم بسمكة عملاقة ويمزقها إلى قطع

صادف علماء الأحياء البحرية مؤخرًا ظاهرة غريبة من قبل الحيتان القاتلة في خليج كاليفورنيا في المكسيك. وثق تسجيل نادر لحظة قيام حوت قاتل بضرب سمكة الشمس بقوة – وهي واحدة من أكبر أنواع الأسماك في العالم – وتفكيكها إلى قطع.

نجحت الظاهرة في إرباك الباحثين، الذين يحاولون الآن دراسة مصدر هذا السلوك الغريب. مع ذلك، فإن هذه الحالة تثير فضول الباحثين لسبب آخر - فهذه ليست المرة الأولى التي يُلاحظ فيها مثل هذا النوع من السلوك.

التوثيقات التي تظهر الحيتان وهي تصطدم بقوة كبيرة بسمكة كبيرة وثقيلة لتفتيتها إلى قطع صغيرة، قد تشير إلى استراتيجية تغذية تعاونية من جانب الحيتان. إلى جانب ذلك، يعتقد الباحثون أنه من الممكن أن يكون الأمر نوعًا من اللعب بالنسبة للحيتان القاتلة، كما ذكر في مجلة Frontiers in Ethology. ويبدو الاحتمال الثاني معقولًا عندما نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه تم رصد الحيتان القاتلة مؤخرًا وهي تضرب اليخوت معًا.

كاثرين آيرس، باحثة بحرية قامت بتصوير التصادم، تقول إن هذه ليست المرة الأولى التي ترى فيها الحيتان القاتلة بهذا الشكل. خلال بحث أجرته حول أسماك القرش، شاهدت الحيتان القاتلة وهي تفعل نفس الشيء مع قرش الحوت - وهو نوع يُعد فريسة للحيتان القاتلة.

مع ذلك، تقول آيرس إن ما كان استثنائيًا في التوثيق هو النتيجة: "رؤية سمكة الشمس تتفكك إلى عدد لا يُحصى من القطع كان مختلفًا عن أي شيء واجهته من قبل." في الفيديو المرفق يمكن أيضًا سماع صرخة الدهشة التي أطلقتها آيرس عندما رأت ما يحدث.

نجاح الحيتان في تفكيك سمكة الشمس إلى قطع يعتبر إنجازًا مثيرًا خاصةً على ضوء حقيقة أن هذه السمكة تُعتبر واحدة من أكبر الأسماك في العالم. النوع الذي شوهد في الفيديو هو من نوع Masturus lanceolatus، والذي يمكن أن يصل طوله إلى 3.5 أمتار ووزنه إلى طنين.