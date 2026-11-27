في مفارقة مناخية لافتة، كشف باحثون أن الأرض كانت تسير بالفعل نحو بداية عصر جليدي جديد قبل نحو ألفي عام، لكن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الاحتباس الحراري عكس مسار التوسع الجليدي، وأوقف دورة مناخية طبيعية كان يُعتقد أنها بدأت بالفعل.

ووفق دراسة نُشرت في دورية «ساينس»، فإن بقايا غطاء جليدي ضخم في القطب الشمالي بدأت بالتوسع تدريجياً، قبل أن تؤدي زيادة حرارة الصيف، بحلول ستينيات القرن الماضي، إلى تراجع الجليد بدلاً من استمراره في النمو.

وقال نيكولاس يونغ، عالم الكيمياء الجيولوجية في مرصد «لامونت دوهيرتي» التابع لكلية المناخ بجامعة كولومبيا الأميركية، إن الظروف كانت تسير بصورة طبيعية نحو الفترة الجليدية التالية، قبل أن يتوقف هذا المسار، معتبراً أن ذلك يعكس حجم التأثير البشري في النظام المناخي.

وركز الباحثون على دراسة الغطاء الجليدي «لورنتيد»، الذي غطى مساحات واسعة من أميركا الشمالية قبل عشرات آلاف السنين، وامتد في ذروة اتساعه من المناطق الشمالية للقطب الشمالي إلى أراضٍ تقع اليوم ضمن ولاية إلينوي الأميركية، فيما تجاوز سمك الجليد في بعض مناطقه ثلاثة كيلومترات.

ورغم اختفاء معظم هذا الغطاء مع ارتفاع درجات حرارة الأرض، لا تزال بقايا منه موجودة في جزيرة بافن بإقليم نونافوت الكندي، تحت اسم «غطاء بارنز الجليدي»، خلافاً للاعتقاد بأنه اختفى بالكامل.

وتسلط الدراسة الضوء على مدى قدرة الاحترار العالمي على تغيير المسارات المناخية طويلة الأمد، بعدما أوقف، وفق استنتاجات الباحثين، اتجاهاً طبيعياً نحو توسع الجليد كان قد بدأ قبل آلاف السنين.