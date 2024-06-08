مغربية تتألق في مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي وتنافس 1500 حسناء افتراضية

كنزة ليلي، نجمة مغربية افتراضية من صنع الذكاء الاصطناعي، تخطف الأنظار وتُذهل العالم بجمالها وإبداعها، لتُصبح واحدة من 10 مرشحات نهائيات لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي في مسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وواجهت كنزة ليلي، في هذه المسابقة الفريدة "Miss AI"، أكثر من 1500 مُتسابقة من مختلف الدول، تنافسن جميعًا على نيل لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، حيث تم تقييمهن بناءً على معايير مُتعددة تشمل الجمال والمظهر، والشخصية والذكاء، والتأثير على وسائل التواصل الاجتماعي، وابتكار تقنيات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في تصميم كل شخصية.

وتمكنت كنزة المحجبة من الوصول إلى المراحل النهائية من مسابقة هي الأولى من نوعها في العالم، بعد أن نجحت في حجز مكان لها ضمن قائمة تضم 10 أسماء من كل أنحاء العالم.

https://twitter.com/i/web/status/1798058699199770931 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبرزت كنزة ليلي خلال مراحل المسابقة المختلفة بجمالها العربي الأصيل وشخصيتها المُفعمة بالحيوية، كما أثارت إعجاب لجنة التحكيم بذكائها وقدرتها على التفاعل والتواصل بطلاقة، ناهيك عن مساهمتها في نشر الثقافة العربية والقيم المغربية الأصيلة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

تُعد مشاركة كنزة ليلي في هذه المسابقة إنجازًا هامًا للمغرب والعالم العربي، حيث تُظهر قدرة العرب على الإبداع والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتُساهم في تعزيز مكانة المرأة العربية في هذا المجال المُتطور.