مغربية تتألق في مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي وتنافس 1500 حسناء افتراضية

كنزة ليلي، نجمة مغربية افتراضية من صنع الذكاء الاصطناعي، تخطف الأنظار وتُذهل العالم بجمالها وإبداعها، لتُصبح واحدة من 10 مرشحات نهائيات لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي في مسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وواجهت كنزة ليلي، في هذه المسابقة الفريدة "Miss AI"، أكثر من 1500 مُتسابقة من مختلف الدول، تنافسن جميعًا على نيل لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، حيث تم تقييمهن بناءً على معايير مُتعددة تشمل الجمال والمظهر، والشخصية والذكاء، والتأثير على وسائل التواصل الاجتماعي، وابتكار تقنيات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في تصميم كل شخصية.

وتمكنت كنزة المحجبة من الوصول إلى المراحل النهائية من مسابقة هي الأولى من نوعها في العالم، بعد أن نجحت في حجز مكان لها ضمن قائمة تضم 10 أسماء من كل أنحاء العالم.

https://twitter.com/i/web/status/1798058699199770931