خطر سقوط حطام فضائي على الأرض اليوم.. ما احتمالات إصابة البشر؟

من المتوقع أن يسقط تلسكوب "نيل غيريلز سويفت" الفضائي التابع لناسا اليوم (الأربعاء) على الأرض، بعد نحو 22 عامًا من إطلاقه لدراسة أقوى الانفجارات في الكون.

في حين يُتوقع أن يحترق معظم التلسكوب، الذي يبلغ وزنه 1,360 كيلوجرامًا، أثناء مروره عبر الطبقة الداخلية الكثيفة من الغلاف الجوي، تتوقع ناسا أن تتحطم أجزاء منه على الأرض. وقالت ناسا: "إن احتمال إصابة أي شخص على سطح الأرض ضئيل، ويبلغ نحو 1 إلى 2,000".

تتوقع وكالة الفضاء أن تتحطم أجزاء التلسكوب في مكان ما بين خط عرض 20.6 جنوبًا وخط عرض 20.6 شمالًا، أي على بُعد نحو 2,285 كيلومترًا شمال خط الاستواء أو جنوبه. وتشمل هذه المنطقة الشاسعة أمريكا الوسطى والجنوبية، ووسط أفريقيا، وجنوب الهند، وجنوب شرق آسيا، وشمال أستراليا، وبالطبع أجزاء واسعة من المحيطات المختلفة.

لا يزال من غير الواضح في أي ساعة تحديدًا سيسقط التلسكوب على الأرض. وقد توقعت النماذج المختلفة نطاقًا يمتد لعدة ساعات. وقدّرت «مؤسسة الفضاء غير الربحية» أن السقوط سيحدث تقريبًا بين الساعة 11:20 والساعة 13:20 بتوقيت إسرائيل. أما توقع أحدث لقوة الفضاء الأمريكية، فحدّد النطاق بين الساعة 13:40 والساعة 15:40.

رغم أن وكالة ناسا كانت تعلم منذ فترة طويلة أن التلسكوب سيضطر على الأرجح إلى السقوط على الأرض، فقد كانت تأمل أن تتمكن مهمة إنقاذ أُطلقت في يوليو من صيانته، بهدف إطالة بقائه في الفضاء لعقد إضافي. وفي نهاية المطاف، انخفض ارتفاع التلسكوب إلى 275 كيلومترًا فقط فوق الأرض، وتوقف عن جمع البيانات العلمية.