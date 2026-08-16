لأول مرة في التاريخ الموثق، مدير يعتمد على الذكاء الاصطناعي - نسخة متقدمة من نموذج كلود - اتخذ قراراً مستقلاً تماماً بفصل موظف بشري من لحم ودم، وذلك حسبما أفاد مجلة تايم.

ما كان يُعتبر حتى وقت قريب خيالاً علمياً مقلقاً، أصبح واقعاً فعلياً في متجر بوتيك يُدعى "Andon Market"، الذي يُدار بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. حدث ذلك في إطار تجربة أجرتها شركة Andon Labs، التي أرادت اختبار ما إذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على إدارة عمل وطاقم موظفين دون تدخل بشري.

كلود كُلِّفَ بترتيب الورديات، إدارة المخزون وفحص الأداء. إلا أنه في شهر تموز/يوليو الماضي، وبعد تحليل بيانات بارد، قرر النموذج أن أحد الموظفين لا يستوفي المعايير المطلوبة - وأنهى عمله.

يعرّف الخبراء الحدث كلحظة مفصلية في علاقات العمل. لم يعد الأمر يتعلق بالأتمتة التي تستبدل المهام الجسدية فقط، بل باضطراب عميق في ميزان القوى: فقد تحولت الآلة من أداة منفذة إلى سلطة تقرر. بينما يشير المؤيدون إلى الموضوعية والكفاءة، يحذر المنتقدون من مستقبل خالٍ من التعاطف، يُقاس فيه البشر كسطور من الأكواد فقط.