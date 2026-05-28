هزة جديدة في قطاع التكنولوجيا: "أمدوكس" تستعد لتسريح أكثر من ألفي موظف

شركة البرمجيات الإسرائيلية العملاقة أمدوكس تستعد لتسريح أكثر من ألفي موظف، بينهم مئات في إسرائيل، ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة تقودها الإدارة الجديدة

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
مشروع Beam Down Pilot ، وهو مشروع تجريبي مشترك بين معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وشركة كوزمو أويل اليابانية ومعهد طوكيو للتكنولوجيا ، يأخذ تصميم الطاقة الشمسية المركزة التقليدية وتحولها حرفياً إلى رأسها في مدينة مصدر في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة.
مشروع Beam Down Pilot ، وهو مشروع تجريبي مشترك بين معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وشركة كوزمو أويل اليابانية ومعهد طوكيو للتكنولوجيا ، يأخذ تصميم الطاقة الشمسية المركزة التقليدية وتحولها حرفياً إلى رأسها في مدينة مصدر في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة.AP/Kamran Jebreili 2011 ©

استمرار موجة التسريحات في قطاع التكنولوجيا، حيث من المتوقع أن تُسرّح شركة البرمجيات الإسرائيلية العملاقة "أمدوكس" أكثر من ألفي موظف، المئات منهم في إسرائيل. 

وستُجرى عمليات التسريح في إطار عملية إعادة هيكلة، ولم يُحدد نطاقها النهائي بعد. وتشير التقديرات إلى أن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من موظفي شركة أمودوكس البالغ عددهم 29 ألف موظف في إسرائيل وحول العالم سيتم تسريحهم. 

وعلّقت أمودوكس بأن الإدارة الجديدة للشركة تقود حاليًا عملية شاملة لإعادة تصميم نموذجها التشغيلي كجزء من استعدادها للمرحلة التالية من تطوير السوق وتعزيز ريادتها العالمية. ووفقًا للرد، فمن المتوقع أيضًا تعزيز مكانة عمليات الشركة في إسرائيل وأهميتها الاستراتيجية، وذلك في إطار هذه العملية.

Video poster
💓🇮🇱 AISAP: الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي لخدمة قلوب الغانيين #i24newsplus
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات