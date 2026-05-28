هزة جديدة في قطاع التكنولوجيا: "أمدوكس" تستعد لتسريح أكثر من ألفي موظف

استمرار موجة التسريحات في قطاع التكنولوجيا، حيث من المتوقع أن تُسرّح شركة البرمجيات الإسرائيلية العملاقة "أمدوكس" أكثر من ألفي موظف، المئات منهم في إسرائيل.

وستُجرى عمليات التسريح في إطار عملية إعادة هيكلة، ولم يُحدد نطاقها النهائي بعد. وتشير التقديرات إلى أن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من موظفي شركة أمودوكس البالغ عددهم 29 ألف موظف في إسرائيل وحول العالم سيتم تسريحهم.

وعلّقت أمودوكس بأن الإدارة الجديدة للشركة تقود حاليًا عملية شاملة لإعادة تصميم نموذجها التشغيلي كجزء من استعدادها للمرحلة التالية من تطوير السوق وتعزيز ريادتها العالمية. ووفقًا للرد، فمن المتوقع أيضًا تعزيز مكانة عمليات الشركة في إسرائيل وأهميتها الاستراتيجية، وذلك في إطار هذه العملية.