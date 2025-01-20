ما السبب الذي دفع ترامب لإعادة تطبيق تيكتوك إلى الأمريكيين؟

بعد حوالي 12 ساعة من التوقف: وقع الرئيس الأمريكي القادم، دونالد ترامب، الليلة الماضية، أمرًا يسمح لتطبيق TikTok باستئناف العمل في جميع أنحاء البلاد. وأوضح القرار في منشور نشره على موقع التواصل الاجتماعي True Social، حيث وعد بإصدار مرسوم رئاسي يؤخر دخول قانون حظر نشاطها حيز التنفيذ موضحا سبب القرار.

وكتب: "سأوقع أمرا رئاسيا بتأجيل حجب تيك توك في الولايات المتحدة، حتى نتمكن من إبرام صفقة من شأنها حماية أمننا القومي. يستحق الأمريكيون مشاهدة أداء اليمين المثير والأحداث الأخرى". أود أن يتم تحويل 50% من Tiktok إلى ملكية أمريكية مشتركة، وبهذه الطريقة سننقذها. بدون موافقة من الولايات المتحدة، لا يمكنها البقاء وتبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وربما حتى التريليونات".

وقبل إعلان ترامب، حدثت Tiktok في منشور على حساب X الرسمي للشركة عن تجديد الخدمة في الولايات المتحدة، بعد أن قدم دونالد ترامب الوعود اللازمة لمقدمي الخدمة. وأوضحت الشركة: "نحن بصدد تجديد الخدمة ونشكر ترامب على وعوده بشأن هذا الموضوع".

https://x.com/i/web/status/1783149300471525637 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويشار الى أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وقع العام الماضي على قانون يمنع تشغيل التطبيق، وذلك بسبب الخوف من أن الصين، الدولة التي تأسست فيها الشبكة الاجتماعية، ستستخدمه لمراقبة المستخدمين الأمريكيين، أو التأثير على الرأي العام في البلاد. تم رفض التماس مقدم إلى المحكمة العليا التي ادعت انتهاك حرية التعبير، حيث زعمت المحكمة ان القرار اتخذ على أساس أنه إجراء صارم لضمان سلامة مواطني الولايات المتحدة، وذلك بسبب حجم Tiktok وقربه من الحكومة الصينية.