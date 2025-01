ما السبب الذي دفع ترامب لإعادة تطبيق تيكتوك إلى الأمريكيين؟

بعد حوالي 12 ساعة من التوقف: وقع الرئيس الأمريكي القادم، دونالد ترامب، الليلة الماضية، أمرًا يسمح لتطبيق TikTok باستئناف العمل في جميع أنحاء البلاد. وأوضح القرار في منشور نشره على موقع التواصل الاجتماعي True Social، حيث وعد بإصدار مرسوم رئاسي يؤخر دخول قانون حظر نشاطها حيز التنفيذ موضحا سبب القرار.

وكتب: "سأوقع أمرا رئاسيا بتأجيل حجب تيك توك في الولايات المتحدة، حتى نتمكن من إبرام صفقة من شأنها حماية أمننا القومي. يستحق الأمريكيون مشاهدة أداء اليمين المثير والأحداث الأخرى". أود أن يتم تحويل 50% من Tiktok إلى ملكية أمريكية مشتركة، وبهذه الطريقة سننقذها. بدون موافقة من الولايات المتحدة، لا يمكنها البقاء وتبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وربما حتى التريليونات".

وقبل إعلان ترامب، حدثت Tiktok في منشور على حساب X الرسمي للشركة عن تجديد الخدمة في الولايات المتحدة، بعد أن قدم دونالد ترامب الوعود اللازمة لمقدمي الخدمة. وأوضحت الشركة: "نحن بصدد تجديد الخدمة ونشكر ترامب على وعوده بشأن هذا الموضوع".

