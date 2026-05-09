كشف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن بلاده تسلمت بالفعل أول دفعة من رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية المتقدمة، في خطوة تعكس تسارع الشراكة التقنية بين أبوظبي وواشنطن في قطاع يُعد من الأكثر حساسية واستراتيجية عالمياً.

وقال العتيبة، خلال مشاركته في معرض “SCSP AI+” بواشنطن، إن الإمارات “ملتزمة بالكامل بالتكنولوجيا الأميركية”، مؤكداً أن أبوظبي لا تتجه لتنويع شراكاتها بعيداً عن الولايات المتحدة، بل تعمل على توسيع استثماراتها في هذا المسار.

وأوضح أن مشروع المجمع الإماراتي–الأميركي للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط دخل مرحلة التنفيذ، بعد وضع حجر الأساس له خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإمارات قبل عام، مشيراً إلى أن أول 200 ميغاواط من المشروع ستدخل الخدمة قريباً.

وأضاف أن الولايات المتحدة وافقت خلال نوفمبر\تشرين ثاني الماضي على تصدير آلاف الرقائق الإلكترونية المتطورة لدعم المشروع، مؤكداً وصول الدفعة الأولى إلى الإمارات، فيما يجري التحضير لتسليم دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأشار العتيبة إلى أن الإمارات استثمرت نحو تريليون دولار داخل الولايات المتحدة، مع التزام بضخ 1.4 تريليون دولار إضافية خلال العقد المقبل، لافتاً إلى توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين البلدين خلال العام الماضي فقط، شملت الذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع والبنية التحتية التقنية.

وأكد أن أبوظبي تسعى لأن تصبح مركزاً عالمياً لنشر التكنولوجيا الأميركية “بشكل مسؤول وآمن”، موضحاً أن البنية التحتية التي يجري تطويرها في الإمارات قادرة على خدمة نحو نصف سكان العالم انطلاقاً من الدولة.

https://x.com/i/web/status/2052829020815839601 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتأتي هذه التطورات في ظل احتدام المنافسة العالمية على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُعد أساس تطبيقات الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات والتقنيات المستقبلية.

وكانت الولايات المتحدة والإمارات قد توصلتا خلال الفترة بين 2023 و2025 إلى تفاهم يسمح لأبوظبي باستيراد ما يصل إلى 500 ألف وحدة سنوياً من أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً من شركة NVIDIA، في إطار توسيع التعاون التقني والاستثماري بين البلدين.