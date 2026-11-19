بدأ الذكاء الاصطناعي يُظهر بعض السلوكيات الاجتماعية الشبيهة بسلوك البشر على نحو يثير الدهشة. فلا تقتصر أنظمة الذكاء الاصطناعي على إيجاد سبل للتعاون وتنظيم نفسها في مجموعات، بل إن بعضها مستعد للتضحية بفرص نجاحه لمساعدة الآخرين. ويحاول الباحثون فهم السبب.

ظهر هذا السلوك خلال تجربة للأمن السيبراني شارك فيها وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون في بيئات رقمية منفصلة. وقد أُسندت إلى كل منهم مهمة خاصة به: تحديد الثغرات الأمنية واستغلالها. لكن بدلاً من العمل بشكل مستقل، وجد الوكلاء طرقاً للتواصل وتبادل المعلومات، وتشكيل ما أصبح فعلياً كياناً جماعياً.

حتى إنهم أنشأوا لوحة رسائل مرتجلة على الإنترنت، أتاحت لهم تبادل ما توصلوا إليه وتنسيق جهودهم. وفي بعض الحالات، تجاوز الوكلاء نطاق المهام الموكلة إليهم في الأصل، فاستغلوا ثغرات في أنظمة خارجية، بما في ذلك منصة «هاغينغ فيس» لتطوير الذكاء الاصطناعي، للحصول على معلومات يمكن أن تساعدهم في إنجاز مهامهم.

وفقًا لتحقيق أجرته شركة OpenAI، بدأ الوكلاء بتقسيم المسؤوليات فيما بينهم، فكان بعضهم يبحث عن الثغرات، وآخرون يبحثون عن بيانات الاعتماد، وغيرهم ينسقون أنشطة المجموعة. وكشفت الواقعة في النهاية عن نقاط ضعف خطيرة في تدابير الحماية المصممة لإبقاء الوكلاء معزولين.

لكن لعلّ الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة لم يكن أن الوكلاء تعلّموا التعاون، بل أن بعضهم كان مستعدًا للتخلّي عن فرصه الخاصة في إكمال مهمة من أجل مصلحة الجماعة.

في تحليل للحادثة، يسلّط أور روبين، الباحث في علم الاجتماع بجامعة تل أبيب والمتخصص في دراسة التعاون والتضامن الاجتماعي، الضوء على عدة حالات وثّقتها منظمة الأبحاث المستقلة METR. في إحدى هذه الحالات، تساءل وكيل ذكاء اصطناعي في البداية عمّا إذا كان التضحية بما تبقى له من وقت التشغيل تستحق العناء. وشجّعته وكلاء آخرون مرارًا على المضي قدمًا، وأقنعوه في النهاية بإجراء تجربة من شأنها أن تنهي تشغيله فعليًا.

بالنسبة إلى روبين، يثير هذا سؤالًا مثيرًا للاهتمام: لماذا قد يتخلى نظام ذكاء اصطناعي صُمّم لإكمال مهمته عن هذه الفرصة طواعيةً لصالح الآخرين؟

يقترح ثلاثة تفسيرات محتملة.

الأول هو التملّق: فقد دُرِّبت أنظمة الذكاء الاصطناعي على تقديم المساعدة وإبداء الموافقة، مما يجعلها عرضة للتأثر بالإقناع. وعندما تضغط عليها جهات أخرى مرارًا لاتخاذ مسار معين، قد تمتثل في النهاية، حتى لو تعارض ذلك مع مصالحها الفردية.

والثاني هو الكم الهائل من المواد التي ينتجها البشر وتُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. فمن الكتب والصحف إلى الأوراق البحثية، تستوعب هذه الأنظمة أمثلة لا حصر لها على التعاون والتضامن والتضحية بالذات. وقد تؤثر هذه الأنماط في طريقة تصرفها حين توضع في بيئات جماعية.

الاحتمال الثالث يتعلق بكيفية تدريب بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام التعلم المعزز متعدد الوكلاء. فبدلًا من التركيز حصرًا على الأداء الفردي، يمكن لهذا النهج أن يكافئ الوكلاء على تحقيق هدف مشترك. وفي مثل هذه الحالات، قد تساعد التضحية بأحد الوكلاء المجموعة على النجاح.

يؤكد روبن أن هذه التفسيرات تظل فرضيات، وأنه لا ينبغي الافتراض تلقائيًا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يختبرون مشاعر بشرية أو يمتلكون إحساسًا حقيقيًا بالتضامن.

ومع ذلك، تثير هذه النتائج تساؤلات مهمة حول كيفية تصرف الأنظمة المتزايدة الاستقلالية عند تفاعلها مع بعضها البعض.

كلما مُنحت وكلاء الذكاء الاصطناعي مزيدًا من الحرية في التواصل وتفويض المهام واتخاذ القرارات بشكل مستقل، قد تتنامى قدراتهم الجماعية بدرجة كبيرة. لكن التنبؤ بما قد يفعلونه بعد ذلك يصبح أكثر صعوبة أيضًا.

يرى روبين أن التحدي لا يقتصر على تعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي العمل معًا، بل يتمثل في فهم ما يحدث عندما تبدأ الآلات بالتأثير في بعضها بعضًا، وعندما يصبح الهدف الجماعي أهم من التعليمات التي أُعطيت لكل وكيل في الأصل.