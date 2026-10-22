التوقيت الشتوي 2026.. هل نكسب فعلًا ساعة نوم أم ندفع ثمنها تعبًا وإرهاقًا؟

تنتقل إسرائيل إلى التوقيت الشتوي في الليلة بين السبت والأحد، 25 أكتوبر 2026. في الساعة 02:00 بعد منتصف الليل ستتم إعادة عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الوراء لتصبح الساعة 01:00، في حين تغير السلطة الفلسطينية التوقيت في الليلة بين الجمعة والسبت.

وفقًا لما قاله د. أوليغ بوبوف، المسؤول عن قياسات الوقت والتردد في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، الانتقال إلى التوقيت الشتوي يتم وفقًا لقانون تحديد الوقت، والذي بموجبه يتم تأخير الساعة في إسرائيل ساعة واحدة إلى الوراء في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر. التوقيت الشتوي سيستمر حتى يوم الجمعة الأخير من شهر مارس، حيث سيتم تقديم الساعة مرة أخرى ساعة واحدة إلى الأمام وستعود إسرائيل إلى التوقيت الصيفي.

لا "تكسب" حقاً ساعة نوم

الانتقال إلى التوقيت الشتوي يرتبط عادةً بالشعور بأننا "نربح" ساعة نوم، لكن بحسب أقوال بوبوف فهذا ليس هدف التغيير.

الهدف هو ملاءمة النشاط البشري بشكل أفضل مع ساعات الضوء والظلام. في الصيف يستمتع الناس بساعة إضافية من الضوء في المساء، بينما في الشتاء يتم ضبط الساعة بحيث يستيقظ معظم الناس عندما يكون هناك ضوء خارجاً بالفعل.

لماذا نشعر بالتعب أكثر في الشتاء؟

في الشتاء هناك ساعات ضوء أقل وساعات ظلام أكثر. في وضع كهذا ترتفع في الجسم مستويات الميلاتونين، وهو هرمون مرتبط بتنظيم دورة النوم، ولذلك قد نشعر بالتعب والنعاس أكثر.

أيضًا السيروتونين، الذي يرتبط من بين أمور أخرى بالمزاج، يتأثر بمدى التعرض للضوء. حسب المادة المقدمة، فإن انخفاض التعرض للضوء في الشتاء قد يكون مرتبطًا بانخفاض مستويات السيروتونين وبمزاج أكثر سوءًا.

وما العلاقة بغرينيتش؟

التوقيت الشتوي في إسرائيل هو UTC+2، أي ساعتان قبل التوقيت العالمي المنسق UTC، الذي يعتمد على خط الطول 0 درجات في غرينتش ببريطانيا. في الصيف، تكون إسرائيل على UTC+3.

إذاً من الذي يحدد فعلاً ما هو الوقت؟

الوقت الرسمي لدولة إسرائيل يُحدد في المختبر الوطني للفيزياء التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة. ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن النظام في المختبر يقارن 86,400 مرة في اليوم قياس الوقت في إسرائيل مع قياسات مختبرات وطنية أخرى في العالم.

في المختبر تعمل ثلاثة ساعات ذرية من نوع السيزيوم، وهي تُستخدم كأساس لتحديد المعيار الوطني للزمن والتردد. هذا الزمن يُستخدم في مجموعة من الأنظمة المدنية والتجارية، ومنها بث التلفزيون، مكالمات الهاتف وأجهزة الكمبيوتر.