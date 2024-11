الأولى في العالم: الدولة التي ستقيد من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي

لأول مرة في العالم: قررت أستراليا االخميس الحد من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. وسيلزم القانون عمالقة التكنولوجيا أنفسهم بالمسؤولية عن منع اتصال القاصرين، أو وسيواجهون غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار).

سيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون عام تقريبًا، ولكن في شهر يناير من هذا العام، سيتعين على الشبكات، بما في ذلك Instagram وFacebook وTiktok وغيرها، البدء في اختبار طرق لتطبيقه.

وضع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أستراليا كحالة اختبار لعدد متزايد من الحكومات التي سنت، أو قالت إنها تخطط لسن، مثل هذا الحد العمري. وذلك على خلفية الخوف من تأثير الشبكات على الصحة النفسية لدى الشباب.

بعض الدول التي فرضت قيودًا عمرية على استخدام الشبكات، بما في ذلك فرنسا وبعض الولايات في الولايات المتحدة، أتاحت الوصول للقاصرين بإذن الوالدين. هذا بالمقابل مع الحظر المطلق في أستراليا. وتجري حاليا مناقشة قانون مماثل في محكمة في فلوريدا، على أساس أن القانون الذي يقيد سن الـ 14 عاما، ينتهك حرية التعبير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها أستراليا رائدة في تنظيم الإنترنت، فقد كانت أول دولة تشترط على شبكات التواصل الاجتماعي دفع إتاوات لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها. الآن تدرس البلاد إمكانية فرض غرامات عليهم لعدم إنفاذ عمليات الاحتيال التي تتم من خلالهم.

وقد يؤدي الحظر إلى تعقيد علاقة أستراليا مع حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة. يعد إيلون ماسك، صاحب شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، شخصية مركزية في الإدارة الناشئة للرئيس المنتخب دونالد ترامب. وفي إعلان على الشبكة التي يملكها، كتب ماسك: "يبدو هذا بمثابة باب خلفي للاستحواذ الأسترالي على الوصول إلى الإنترنت".

