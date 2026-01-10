تغيير دراماتيكي: الذكاء الاصطناعي سيسيطر على حساب الجيميل الخاص بنا

تغيير دراماتيكي: كشفت جوجل مؤخرا عن سلسلة من التحديثات الهامة لخدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها - جيميل، والتي تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني 3". التحديثات، التي لا تزال غير متاحة في إسرائيل، تشمل من بين أمور أخرى، قدرات بحث باللغة الطبيعية، تلخيص تلقائي لسلاسل الرسائل وصندوق بريد جديد يحاول ترتيب الرسائل العاجلة بشكل مستقل. ليس من الواضح متى ستكون متاحة للمستخدمين باللغات الأخرى، لكن من المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر.

أشارت الشركة إلى أنهم يحاولون معالجة مشكلة "فيض المعلومات"، التي نواجهها جميعًا في جوانب عديدة من حياتنا - منها صندوق البريد الإلكتروني الخاص بنا. من بين الابتكارات الرئيسية هو إدخال ميزة AI Overview (استعراض الذكاء الاصطناعي) - المتوفرة حاليًا في متصفح كروم. ضمن إطار الميزة الجديدة–القديمة من جوجل، سيتمكن مستخدمو جيميل من الحصول على ملخص لسلاسل البريد الإلكتروني الطويلة - في عدة نقاط رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن تنفيذ بحث بلغة حرة داخل الصندوق.

كما ذكرنا، تتيح هذه الميزة طرح أسئلة أكثر تعقيدًا، مثل البحث عن تفاصيل أحد المختصين الذين تواصلنا معهم العام الماضي، أو اسم المكان الذي زرناه خلال رحلة خارجية قبل بضعة أشهر. بعد كتابة السؤال، يقوم النظام بفحص الرسائل في Gmail واستخراج المعلومات المطلوبة فورًا. مع ذلك، ستكون ميزة طرح الأسئلة المفتوحة متاحة لمستخدمي Google AI Pro وUltra.

ميزات إضافية متعلقة بكتابة المحتوى تشمل توسيع وظيفة "ساعدني في الكتابة"، بحيث يتمكن جميع المستخدمين من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل بريد إلكتروني أو تحرير الرسائل الموجودة. في الشركة أشاروا إلى أن ميزة "المساعدة في الكتابة" ستُحدَّث مع تخصيص أفضل من خلال جلب السياق من تطبيقات جوجل الأخرى التي تم استخدامها.

ابتكار إضافي هو "الردود المقترحة"، حيث يقوم النظام بتحليل المحادثة واقتراح ردود مصاغة بأسلوب كتابة المستخدم. في المقابل، المشتركون المدفوعون سيحصلون على أداة لفحص النبرة والقواعد قبل الإرسال، والتي ستوفر اقتراحات للتعديلات.

تطوير إضافي – والأكثر أهمية – هو AI Inbox، وهو تغيير حقيقي في صندوق البريد الوارد. الآن، سيقوم الذكاء الاصطناعي بتصفية "الضوضاء" وسيضع في الأعلى الرسائل الحرجة، بدلاً من قائمة زمنية بسيطة.

تتم عملية الأولوية بناءً على النشاط العادي للمستخدم، مع الحفاظ على الخصوصية. على عكس الميزات الأخرى، فهي متاحة في الوقت الحالي فقط لمجموعة محدودة من المختبرين – وسيتم توسيعها في الأشهر المقبلة.