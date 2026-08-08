موعد كسوف القرن في مصر.. 6 دقائق من الظلام المنتظر في أغسطس 2027

تستعد مصر لحدث فلكي استثنائي في 2 أغسطس/آب 2027، يتمثل في كسوف كلي للشمس يستمر لنحو 6 دقائق و22 ثانية، وسط توقعات بتوافد آلاف العلماء والسياح إلى البلاد لمتابعة الظاهرة التي توصف عالميًا بأنها من أبرز الكسوفات المرتقبة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه السماء، الأربعاء 12 أغسطس/آب، كسوفًا كليًا للشمس بالتزامن مع ذروة زخة شهب "البرشاويات"، إلا أن الكسوف المقبل لن يكون مرئيًا من الأراضي المصرية.

كسوف أغسطس 2027.. الحدث الأبرز لمصر

وأوضح الدكتور باسم نبوي، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هناك خلطًا بين الكسوف المرتقب في 12 أغسطس/آب والكسوف الكلي الذي ستشهده مصر في 2 أغسطس/آب 2027.

وأكد أن الكسوف الذي يحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى مصر هو كسوف عام 2027، والذي سيستمر في بعض مناطق البلاد لمدة 6 دقائق و22 ثانية، ما يجعله حدثًا فلكيًا نادرًا يستقطب اهتمامًا عالميًا.

ومن المتوقع أن يكون الكسوف الكلي مرئيًا في عدد من المناطق المصرية، بينها الأقصر وجنوب مرسى علم وسوهاج ومناطق من الصحراء الغربية، ما يمنح الحدث أهمية إضافية نظرًا لقرب مواقع الرصد من المناطق السياحية والأثرية.

آلاف العلماء والسياح يستعدون للحضور

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بدأت أعداد من العلماء والسياح في التواصل مع الجهات المختصة وترتيب حجوزاتهم لمتابعة الكسوف المرتقب.

ومن المتوقع أن يشكل الحدث فرصة للترويج السياحي لمصر، خصوصًا أن مسار الكسوف يمر عبر مناطق تجمع بين المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية، ما يسمح بدمج الرصد الفلكي مع السياحة الثقافية.

وتكتسب الظاهرة أهمية إضافية بالنسبة إلى بعض الدول التي ستنتظر عقودًا قبل مشاهدة كسوف كلي مماثل؛ إذ أشار المختصون إلى أن بريطانيا، على سبيل المثال، لن تشهد كسوفًا كليًا مشابهًا حتى عام 2090.

كسوف 12 أغسطس لن يظهر في مصر

وفي المقابل، أوضح الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكسوف الكلي المقرر في 12 أغسطس/آب لن يكون مرئيًا من مصر.

وستتمكن مناطق من إسبانيا وغرينلاند وشمال روسيا من مشاهدة الكسوف الكلي، بينما سيظهر بشكل جزئي في أجزاء من أوروبا والجزائر.

ويحدث الكسوف الكلي عندما يكون الحجم الظاهري للقمر أكبر من الحجم الظاهري للشمس، فيمر القمر أمام الشمس ويحجب ضوءها بالكامل لفترة قصيرة، ما يؤدي إلى تحول النهار إلى ظلام مؤقت في المناطق الواقعة ضمن مسار الكسوف الكلي.

"البرشاويات" تتزامن مع الكسوف

وبالتزامن مع كسوف 12 أغسطس، ستشهد ليلتا 12 و13 أغسطس ذروة زخة شهب «البرشاويات»، وهي واحدة من أشهر زخات الشهب السنوية وأكثرها جذبًا لهواة الفلك.

ويتوقع المختصون إمكانية رصد نحو 90 شهابًا في الساعة خلال ذروة النشاط، خصوصًا بعد منتصف الليل ومن المناطق البعيدة عن مصادر الإضاءة.

وبذلك تجمع سماء أغسطس بين ظاهرتين فلكيتين بارزتين، فيما يبقى الحدث الأكبر بالنسبة إلى مصر هو الكسوف الكلي المرتقب في أغسطس 2027، الذي يُتوقع أن يحول البلاد إلى وجهة رئيسية لهواة الفلك والسياحة العلمية.