الاتحاد الأوروبي ضد ماسك: فرض غرامة ضخمة ضد منصة إكس

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 120 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي X بعد أن قرر أن الشركة انتهكت لوائح الشفافية الجديدة للاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).

وفقاً لتقرير CNN، قرر الاتحاد الأوروبي أن منصة X انتهكت القوانين في عدة مجالات: حجب الوصول إلى البيانات، فشل جسيم في متطلبات الشفافية، وأيضاً تصميم مضلل لعلامة "التيك الأزرق" للحسابات الموثقة. هذا هو الغرامة الأولى التي تُفرض في إطار التشريع الذي يُلزم المنصات الكبرى بالتصرف بشكل أكثر حزمًا ضد المحتوى الإشكالي وتوفير وصول واسع للمعلومات.

الخطوة التي اتخذتها أوروبا لتعزيز الرقابة على عمالقة التكنولوجيا, بهدف ضمان أن يكون بإمكان المنافسين الأصغر التنافس وأن يكون لدى المستهلكين المزيد من الخيارات، قوبلت بانتقادات من إدارة ترامب، التي ادعت أنها تستهدف شركات أمريكية وتفرض رقابة على الأمريكيين.