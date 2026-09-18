صغير جداً وسلالته عمرها 1.4 مليون سنة.. اكتشاف نوع جديد من القطط البرية

أعلن باحثون اكتشاف نوع جديد من القطط البرية في غابات يونغاس في بوليفيا، في اكتشاف هو الأول من نوعه منذ أكثر من قرن، إذ لم يتم خلال هذه الفترة تحديد نوع جديد من فصيلة السنوريات ومنحه اسماً علمياً رسمياً، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويحمل القط اسم "تيلكايو" محلياً، بينما أطلق عليه العلماء الاسم العلمي Leopardus Tilcayo، وهو ينتمي إلى مجموعة "قطط النمر" التي تعيش في مناطق مختلفة من أميركا الجنوبية.

ويُعد التيلكايو من أصغر القطط البرية المعروفة، إذ يبلغ طوله نحو 46 سنتيمتراً ويزن قرابة 1.4 كيلوغرام فقط، أي أقل من متوسط وزن القطط المنزلية. ويتميز بفراء بني فاتح تغطيه بقع داكنة على شكل وريدات غير منتظمة.

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تحليل الحمض النووي يكشف نوعاً مستقلاً

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Current Biology، حيث حلل فريق البحث عينات من الحمض النووي لـ38 قطاً من أنحاء أميركا الجنوبية، بهدف دراسة العلاقات الوراثية بين مجموعات «قطط النمر».

وكشفت التحاليل أن هذه المجموعة تضم خمسة أنواع منفصلة وراثياً، وأن سلالة التيلكايو انفصلت عن السلالات الأخرى قبل نحو 1.4 مليون سنة، ما يدعم تصنيفه نوعاً مستقلاً.

ولا يقتصر الاكتشاف على الجانب العلمي، إذ قد يترتب عليه تغيير في تقييم وضع التيلكايو من ناحية الحفاظ على الأنواع. ومن المتوقع أن يدرس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وضعه مجدداً، وسط مخاوف من تهديدات تواجه موطنه الطبيعي، أبرزها إزالة الغابات، وأنشطة التعدين والحرائق.

ويحذر الباحثون من أن محدودية موطن هذا القط الصغير تجعله عرضة بشكل خاص للتغيرات التي تطرأ على غابات يونغاس، ما يزيد أهمية تحديد وضعه البيئي ووضع إجراءات لحمايته.