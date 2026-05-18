إيلون ماسك يشيد بإسرائيل: رقم واحد في الابتكار مقارنة بحجمها

قال إيلون ماسك اليوم (الإثنين) في مؤتمر المواصلات في موني إكسبو: "عندما ننظر إلى الابتكار في إسرائيل نسبةً إلى حجمها - أعتقد أنها رقم واحد".

وأضاف مؤسس شركة SpaceX: "آمل أن يعمل نظامنا شبه المستقل أيضًا في إسرائيل حتى نهاية هذا العام". كان ماسك يقصد نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) من تسلا، الذي يتيح القيادة الذاتية. في بعض الدول، ووفقًا للأنظمة المقيدة، يعمل النظام كنظام شبه مستقل. نذكر أنه في بداية العام أعلنت ريجيف عن تجربة تشغيل هذه الأنظمة في إسرائيل.

كما هو معلوم، في فبراير\شباط الماضي منحت وزارة المواصلات تصريحًا رسميًا لشركة "تسلا" لإجراء تجارب على نظام القيادة الذاتية الخاص بها على طرق إسرائيل. التجربة المخطط لها تُروج من قبل الشركة وبدعم كامل من وزارة المواصلات، بهدف دراسة دمج تكنولوجيا الشركة المصنعة للسيارات المتقدمة في بيئة القيادة المحلية.

في إطار التجربة سيتم اختبار نظام الـ FSD (القيادة الذاتية الكاملة)، وهو نظام للقيادة الذاتية الخاضعة للإشراف. وفقًا لشروط التصريح، ستُنفذ التجربة عندما يكون هناك سائق حاضر في جميع الأوقات داخل المركبة ليكون عامل إشراف، وذلك رغم قدرات القيادة الذاتية للنظام.