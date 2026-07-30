تستعد شركة أبل لإحداث تغيير كبير في تصميم هاتف آيفون بمناسبة مرور 20 عامًا على إطلاق النسخة الأولى من الجهاز، حيث تشير تقارير تقنية إلى أن الشركة تعمل على نموذج جديد قد يمثل أكبر قفزة تصميمية منذ ظهور الهاتف عام 2007.

وبحسب التقارير، من المتوقع أن يأتي هاتف الذكرى العشرين بتصميم يشبه قطعة زجاج واحدة تقريبًا، مع شاشة تمتد من الحافة إلى الحافة، وانحناء خفيف على الجوانب الأربعة، إضافة إلى تقليص الحواف إلى حد كبير ونقل بعض المكونات إلى أسفل الشاشة.

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وكانت أبل قد كشفت عن أول آيفون في يناير/كانون الثاني 2007، قبل طرحه في الأسواق في 29 يونيو من العام نفسه. ومن المتوقع أن تحتفل الشركة بالذكرى في عام 2027 عبر إطلاق جهاز فاخر جديد خلال فصل الخريف، على غرار ما حدث عام 2017 عند تقديم آيفون X احتفالًا بمرور عقد على إطلاق الهاتف الأول.

ووفقًا لموقع MacRumors، قد يحمل الجهاز اسم آيفون 20 أو آيفون XX، مع احتمال تخطي اسم آيفون 19، لكن أبل لم تؤكد رسميًا حتى الآن اسم الهاتف أو مواصفاته النهائية.

تصميم زجاجي وشاشة بلا حدود تقريبًا

يرتكز التصميم الجديد، بحسب التسريبات، على هيكل زجاجي يغطي الجزء الأمامي والخلفي من الجهاز ويلتف حول الجوانب الأربعة، بهدف تقليل الفواصل بين الشاشة والإطار والجهة الخلفية.

وعلى عكس الشاشات المنحنية بشكل كبير التي ظهرت في بعض الهواتف المنافسة، تخطط أبل لاستخدام انحناء بسيط جدًا لتقليل تشوه الصورة ومنع اللمسات غير المقصودة، مع تقارير تشير إلى إمكانية خفض سماكة حواف الشاشة إلى نحو 1.1 ملم.

كما تدرس الشركة استخدام تقنيات عرض جديدة طورتها سامسونغ، تسمح بجعل الشاشة أكثر نحافة وتحسين سطوعها وتقليل استهلاك الطاقة.

اختفاء الجزيرة الديناميكية وFace ID تحت الشاشة

من أبرز التحديات أمام أبل نقل نظام التعرف على الوجه Face ID إلى أسفل الشاشة، بحيث تختفي المستشعرات والكاميرا الأمامية خلف طبقة زجاجية شفافة.

لكن محللين في قطاع الشاشات يشيرون إلى أن التقنية قد لا تكون جاهزة بالكامل بحلول عام 2027، ما يعني احتمال بقاء فتحة صغيرة للكاميرا أو نسخة مصغرة من الجزيرة الديناميكية.

تطويرات في الكاميرا والبطارية والأداء

إلى جانب التصميم، تعمل أبل على تطويرات واسعة تشمل كاميرا جديدة من إنتاجها قد تحل مكان مستشعرات سوني المستخدمة حاليًا، مع تحسين التعامل مع الصور ذات الإضاءة المتباينة والحفاظ على التفاصيل في المناطق المظلمة والمضيئة.

كما تدرس الشركة استبدال الأزرار الميكانيكية التقليدية بسطوح حساسة للمس تعمل بتقنية الاهتزاز لمحاكاة الضغط، وهي تقنية يجري اختبارها في ظروف مختلفة مثل استخدام القفازات واليدين المبللتين.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A21 المصمم بتقنية تصنيع 2 نانومتر، ما قد يوفر أداءً أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، إضافة إلى ذاكرة أسرع مهيأة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

بطارية أكبر ومودم من تطوير أبل

تشير التقارير إلى أن أبل تبحث استخدام تقنيات بطاريات تعتمد على السيليكون لزيادة سعة التخزين الطاقي دون زيادة حجم الجهاز، مع شائعات حول سعة قد تصل إلى 6000 ملي أمبير/ساعة، رغم عدم وجود تأكيد رسمي.

كما قد تعتمد الشركة على مودم خلوي من تطويرها بدلًا من شرائح كوالكوم، ضمن خطة لتوسيع استخدام مكوناتها الداخلية وتحسين سرعة الاتصال وكفاءة الطاقة.

ورغم كثرة التسريبات، يبقى الجهاز في مرحلة التطوير، وقد تتغير بعض المواصفات قبل موعد الإطلاق المتوقع في خريف 2027، حيث تشير التقديرات إلى أن أبل قد تكشف عن هاتف الذكرى العشرين إلى جانب الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي.