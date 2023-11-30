بلينكن يلتقي هرتسوغ في تل أبيب ويتحدث عن تمديد الهدنة في غزة

قال بلينكن: "خلال الأسبوع الماضي، شهدنا تطورات إيجابية مع عودة الرهائن إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى المدنيين الأبرياء في غزة الذين يحتاجون إلى الدعم بشكل عاجل"

سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الضوء على النتائج البناءة للهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، معربا عن أمل الولايات المتحدة في استمرارها، وذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في تل أبيب، يوم الخميس.

ومعربا عن امتنانه للدعم الأمريكي، أكد هرتسوغ على الجهود المستمرة من أجل تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وذكر على وجه التحديد عائلة بيباس، بما في ذلك الطفلين الصغيرين، ودعا إلى إطلاق سراحهم فورا.

وأشاد بلينكن بعودة الرهائن مؤخرًا ولم شملهم مع عائلاتهم، وشدد على أهمية استمرار هذه العملية.

وقال بلينكن: "خلال الأسبوع الماضي، شهدنا تطورات إيجابية مع عودة الرهائن إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى المدنيين الأبرياء في غزة الذين يحتاجون إلى الدعم بشكل عاجل".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، اتفقت إسرائيل وحماس على تمديد وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد لمواصلة المفاوضات الجارية لتبادل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مع السجناء الفلسطينيين.

Avi Kaner / GPO وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي بالرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في تل أبيب، إسرائيل.

وتطرق الرئيس هرتسوغ، في بداية اجتماعهما، إلى الهجوم الدموي الذي أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين في القدس صباح الخميس.

"صباح الخير معالي الوزير بلينكن. لسوء الحظ، بينما نجتمع، هناك ضحايا في هجوم إرهابي خطير عند مدخل القدس، عاصمتنا. وهذا مثال آخر على الحرب التي لا نهاية لها ضد المنظمات الإرهابية، وخاصة حماس، في هذه الأوقات المعقدة والصعبة". وقدم هرتسوغ تعازيه للعائلات المتضررة.

وسط إعرابه عن تعازيه، أكد بلينكن على أهمية المناقشات مع الحكومة الإسرائيلية حول النهج المستقبلي في غزة.

Israel Police spokesperson مفوض الشرطة كوبي شبتاي (على اليمين) ومشرف منطقة القدس دورون ترجمان يتفقدان الأسلحة التي تم العثور عليها في سيارة المسلحين الفلسطينيين في مكان الهجوم بالقدس.

وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومنع التهديدات الأمنية المستقبلية.

ومن المتوقع أن يزور بلينكن، في زيارته الثالثة للمنطقة منذ 7 أكتوبر، الضفة الغربية للقاء محتمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.