تسيبي ليفني تهاجم الحكومة: “هل فكر أحد بتبعات اغتيال خامنئي؟”

انتقدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني طريقة إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب الجارية منذ 7 أكتوبر، معتبرة أن هناك غياباً للتفكير الاستراتيجي في “اليوم التالي” للعمليات العسكرية.

وفي مقابلة إذاعية، قالت ليفني إن بعض القرارات العسكرية والسياسية تُتخذ دون تقدير كافٍ لتداعياتها الإقليمية، مشيرة إلى أن الحديث عن سيناريوهات مثل استهداف شخصيات إيرانية بارزة يطرح تساؤلات حول النتائج المحتملة وكيفية إدارة ما بعد التصعيد.

وأضافت أن المشكلة الأساسية، بحسب رأيها، تكمن في “عدم القدرة على إنهاء الحروب بشكل مدروس”، مؤكدة أن التجربة الأمنية الإسرائيلية أثبتت أهمية ربط العمل العسكري بتخطيط سياسي شامل يحدد النتائج النهائية للصراع.