“أعيدوا لنا أسرانا”.. مظاهرات غاضبة في ريف الحسكة تطالب بالإفراج عن المعتقلين

شهدت مدينة المالكية (ديريك) وقرى الكوجرات في ريف الحسكة ، اليوم الاثنين، مظاهرات شعبية شارك فيها عشرات الأهالي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين في سجون الحكومة الانتقالية.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات ركزت على أولوية ملف الأسرى، من بينها: “أعيدوا لنا أسرانا.. الأسرى خط أحمر” و“صمودهم أملنا وغيابهم ألمنا”، في تعبير عن حالة الغضب والقلق المتزايدين لدى العائلات بشأن مصير ذويهم المحتجزين.

ودعا المشاركون وفقا للمرصد إلى تسريع معالجة هذا الملف بشكل كامل، مطالبين بالكشف عن مصير المعتقلين وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بأوضاعهم، محذرين من تفاقم معاناة العائلات في ظل غياب حلول واضحة من الجهات المعنية.

وتأتي هذه التحركات ضمن حراك شعبي متكرر تشهده مناطق شمال وشرق سوريا، حيث تتصاعد الدعوات للإفراج عن المعتقلين وتحسين أوضاعهم داخل مراكز الاحتجاز.

وفي سياق متصل، كانت مدينة عامودا بريف الحسكة قد شهدت، في 15 نيسان الجاري، مظاهرة مماثلة شارك فيها العشرات من ذوي الأسرى، طالبوا خلالها بالإفراج عن أبنائهم، ورفعوا صورهم ورددوا شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بسياسة المماطلة في معالجة هذا الملف.

ويعكس استمرار هذه الاحتجاجات تنامي الضغوط الشعبية على الجهات المعنية، وسط مطالبات متزايدة بإيجاد حلول عاجلة تنهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم.