مقتل نجل القيادي في حماس غازي حماد بعد محاولته الخروج من نفق في رفح

قُتل عبدالله حماد، عضو حركة حماس ونجل القيادي البارز في الحركة غازي حماد، يوم الأحد في رفح، وفقًا لمنشورات عائلية على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية فلسطينية. ووفقًا لشبكة قدس الإخبارية المقربة من حماس، فقد كان ضمن مجموعة من المسلحين الذين تم تصفيتهم على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الفرار من نفق في جنوب قطاع غزة.

أكدت العائلة وفاة الشاب لمركز المعلومات الفلسطيني. وفي رسالة لوالده عبر خلالها عن أن ألمه لم يكن بسبب موته، بل بسبب المعاناة التي تحملها: الجوع، العطش، والعزلة تحت الأرض، على بعد بضعة كيلومترات فقط من عائلته.

لم تؤكد الجيش الإسرائيلي رسمياً تصفية عبد الله حماد ومع ذلك، يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي ورد أن إسرائيل اقترحت مؤخراً على المسلحين المتحصنين في أنفاق رفح أن يستسلموا ويتم اعتقالهم بدلاً من أن يُقتلوا. ووفقاً لمصدر نقلته قناة N12، لم يقبل أي من قادة حماس بهذه الشروط، مفضلين الموت على الاستسلام. وعلى تطبيق تليغرام، أكدت المنظمة أن الاستسلام ليس وارداً.

https://x.com/i/web/status/1995502527950062077 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

غازي حماد، المولود عام 1964 في مخيم اللاجئين يبنا، يشغل مكانة مركزية داخل القيادة السياسية لحماس. كان متحدثاً سابقاً باسم حكومة الوحدة بين السلطة الفلسطينية وحماس عام 2006، ومثّل منذ ذلك الحين المنظمة في مفاوضات في الدوحة. ونجا في وقت سابق من هذا العام من ضربة إسرائيلية في قطر، كما يعتبر حماد شخصية إعلامية بارزة في حماس.