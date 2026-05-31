تقرير: تأجيل حزمة دعم بلدات الشمال الإسرائيلي لربطها بمزايا مستوطنات الضفة

أفادت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة كانت تستعد للمصادقة على خطة شاملة لإعادة إعمار ودعم مناطق الشمال المتضررة من قذائف حزب الله بقيمة نحو 5 مليارات شيكل، إلا أن الجلسة أُجّلت في اللحظة الأخيرة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وسط خلافات داخل الحكومة.

وبحسب التقرير، طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (اليمين) ربط إقرار خطة الشمال بتمرير امتيازات ضريبية إضافية لمستوطنات في الضفة الغربية، ما تسبب بتأخير المصادقة لعدم توفر غطاء مالي واضح للحزمة الموسعة. والمستوطنات هي معقل سمورتيتش الانتخابي فضلا عن اجندته السياسي والايدلوجية.

في المقابل، نقلت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة ووزارات معنية حاولوا الدفع نحو إقرار خطة دعم الشمال بشكل منفصل، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها البلدات في تلك المناطق. كما أبدى رؤساء بلدات في الشمال استياءهم من التأجيل، محذرين من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

من جهته، نفى سموتريتش أن يكون الهدف هو عرقلة الخطة، معتبراً أن الاتهامات تهدف إلى "إثارة الانقسام"، فيما أكدت وزارة المالية أنها تعمل على استكمال الصيغة النهائية للقرار تمهيداً لعرضه على الحكومة قريباً.