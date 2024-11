بن غفير يعارض بشدة الاتفاق الذي يتشكل بين إسرائيل ولبنان: "فشل تاريخي"

وصول المبعوث الخاص للشرق الأوسط عاموس هوكشتين الأسبوع الماضي نقل المفاوضات حول التسوية بين إسرائيل ولبنان إلى المستوى التالي، والليلة (الاثنين) ذكرت شبكة سي إن إن أن نتنياهو وافق على الاقتراح الأمريكي للتسوية في الجبهة الشمالية. وصباح اليوم، هاجم الوزير بن غفير بشدة التسوية، وقال "سيكون هذا خطأ جسيما".

وفي منشور على منصة X، كتب وزير الأمن القومي: "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير. فرصة تاريخية ضائعة للقضاء على حزب الله. أنا أتفهم كل القيود والأسباب، ولا يزال خطأ جسيما. نحن بحاجة إلى الاستماع إلى القادة والمقاتلين الذين يقاتلون في الميدان، استمعوا إلى رؤساء السلطات الآن. بالذات الآن ،عندما يُهزم حزب الله ويتوق إلى وقف إطلاق النار، لا يجب التوقف، وكما حذرت في الماضي في غزة، فأنا أيضاً أحذر الآن: سيدري رئيس الحكومة - لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق! يجب أن نستمر حتى النصر الكامل".

