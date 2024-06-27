مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين خلال عملية للجيش الإسرائيلي في جنين

أكد الجيش الإسرائيلي أن النقيب ألون ساكجيو، وهو جندي يبلغ من العمر 22 عاما من الخضيرة يخدم في لواء كفير، قُتل خلال عملية عسكرية في جنين.

واستهدفت العملية البنية التحتية لحماس وإلى اعتقال مسلحين وتفكيك الشبكات المسلحة.

وبدأت المهمة بمداهمة أولية أسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين. ومع تقدم القوات في العملية، قام أحد القناصين بتفجير عبوة ناسفة.

وعقب الانفجار الأولي، حاول فريق الإنقاذ إسعاف المصابين. إلا أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت أثناء جهود الإنقاذ، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.

وأدى الحادث إلى مقتل جندي وإصابة ستة بجروح متوسطة وعشرة بجروح طفيفة. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

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وكان هدف العملية هو اعتقال مطلوبين وتفكيك البنية التحتية المسلحة في جنين. وتشير التقارير إلى أنه تم تفجير عدد من العبوات الناسفة ضد القوات الإسرائيلية خلال العملية.

وأفادت مصادر فلسطينية أنه تم اعتقال 25 شخصا خلال الليل في أنحاء الضفة الغربية، من بينهم ثمانية مشتبه بهم على الأقل في جنين. ومن بين المعتقلين عضو حركة فتح جمال حويل.