غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط مساعٍ أميركية لاستئناف المفاوضات

تصعيدٌ ميداني في جنوب لبنان مقابل تحرّك أميركي لكسر الجمود في المحادثات

i24NEWS
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رفعت الأعلام الإسرائيلية واللبنانية في موقع تذكاري على الحدود مع لبنان في شمال إسرائيل، يوم السبت 27 يونيو 2026، بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقية إطارية،
رفعت الأعلام الإسرائيلية واللبنانية في موقع تذكاري على الحدود مع لبنان في شمال إسرائيل، يوم السبت 27 يونيو 2026، بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقية إطارية،AP Photo/Ariel Schalit

في جنوب لبنان، أفادت التقارير بأن سلاح الجو نفذ هجومين خلال الليل، الأول في منطقتي الطيبة ودير سريان. أما الهجوم الثاني القوي فقد وقع فجراً في منطقة مرتفعات علي الطاهر، حيث يطوق الجيش الإسرائيلي مجمعًا كبيرًا تحت الأرض تابع لحزب الله.

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "الشرق الاوسط" بأن الإدارة الأميركية تُؤجل حاليًا الإعلان عن موعد الجولة الثامنة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، تمهيدًا لكسر الجمود. ونقلت الصحيفة، المؤيدة للسعودية، عن مصادر لبنانية قولها، إن واشنطن ترغب في عقد الجولة الثامنة في روما مطلع الشهر المقبل، وتُجري محادثات لضمان نجاحها.

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