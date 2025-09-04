إسرائيل تكشف توثيقا لاغتيال أبو عبيدة وصورة تجمعه مع محمد الضيف ورافع سلامة

كما توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القيادي في القسام محمد عودة وقال "سنصل اليه أيضا"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أرشيف
المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أرشيفIDF spokeman

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفي ديفرين مساء اليوم عن توثيق لعملية اغتيال المتحدث باسم الذراع العسكرية لحماس أبو عبيدة، كما استعرض صورة عثر عليها في قطاع غزة ظهر فيها فيها أبو عبيدة إلى جانب محمد الضيف ورافع سلامة والذين اغتالتهم إسرائيل أيضا، وظهر الى جانبهم رئيس مقر المخابرات في حماس محمد عودة وقال "سنصل اليه ايضا"

Video poster
الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقا لعملية اغتيال أبو عبيدة في غزة IDF

وأضاف وقال إن القوات الإسرائيلي في قطاع غزة تسيطر على 40 بالمئة من مدينة غزة، وقال :""بدأنا هذا الأسبوع بتعبئة قوات الاحتياط التي تُشكل قوة مضاعفة". 

وتابع ديفرين :"في إطار العملية، تُقاتل قوات الجيش الإسرائيلي وتُجري مناورات داخل مدينة غزة في حي الزيتون وعلى أطراف حي الشيخ رضوان".

