إسرائيل تكشف توثيقا لاغتيال أبو عبيدة وصورة تجمعه مع محمد الضيف ورافع سلامة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفي ديفرين مساء اليوم عن توثيق لعملية اغتيال المتحدث باسم الذراع العسكرية لحماس أبو عبيدة، كما استعرض صورة عثر عليها في قطاع غزة ظهر فيها فيها أبو عبيدة إلى جانب محمد الضيف ورافع سلامة والذين اغتالتهم إسرائيل أيضا، وظهر الى جانبهم رئيس مقر المخابرات في حماس محمد عودة وقال "سنصل اليه ايضا"

IDF

وأضاف وقال إن القوات الإسرائيلي في قطاع غزة تسيطر على 40 بالمئة من مدينة غزة، وقال :""بدأنا هذا الأسبوع بتعبئة قوات الاحتياط التي تُشكل قوة مضاعفة".

وتابع ديفرين :"في إطار العملية، تُقاتل قوات الجيش الإسرائيلي وتُجري مناورات داخل مدينة غزة في حي الزيتون وعلى أطراف حي الشيخ رضوان".