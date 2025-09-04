إسرائيل تكشف توثيقا لاغتيال أبو عبيدة وصورة تجمعه مع محمد الضيف ورافع سلامة
كما توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القيادي في القسام محمد عودة وقال "سنصل اليه أيضا"
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفي ديفرين مساء اليوم عن توثيق لعملية اغتيال المتحدث باسم الذراع العسكرية لحماس أبو عبيدة، كما استعرض صورة عثر عليها في قطاع غزة ظهر فيها فيها أبو عبيدة إلى جانب محمد الضيف ورافع سلامة والذين اغتالتهم إسرائيل أيضا، وظهر الى جانبهم رئيس مقر المخابرات في حماس محمد عودة وقال "سنصل اليه ايضا"
وأضاف وقال إن القوات الإسرائيلي في قطاع غزة تسيطر على 40 بالمئة من مدينة غزة، وقال :""بدأنا هذا الأسبوع بتعبئة قوات الاحتياط التي تُشكل قوة مضاعفة".
وتابع ديفرين :"في إطار العملية، تُقاتل قوات الجيش الإسرائيلي وتُجري مناورات داخل مدينة غزة في حي الزيتون وعلى أطراف حي الشيخ رضوان".
