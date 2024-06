أفادت مصادر عربية عن اغتيال مسؤول في حزب الله في غارة جوية في جناتا قضاء صور. وذكر موقع "الحدث" السعودي أن حزب الله فرض طوقا أمنيا على موقع الحدث، ولم يتم الكشف عن هوية الشخصية المستهدفة.

وذكر موقع "الحدث" نقلا عن مصادر أن الغارة استهدفت مبنى ما بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر جنوبي لبنان، ما أسفر عن إلى سقوط قتيل من حزب الله يرجح أنه مسؤول ووقوع عشرة إصابات في صفوف المدنيين.

في حين ذكرت مصادر لبنانية أن الضربة في بلدة جناتا نفذت باستخدام صاروخ كروز أطلق من سفينة بحرية إسرائيلية في البحر المتوسط ، والمستهدفين شخصيات بارزة جدا في حزب الله مع قيادات أخرى.

https://twitter.com/i/web/status/1801348882577952982