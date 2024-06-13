تقرير: اغتيال مسؤول كبير في حزب الله بغارة قضاء صور

الغارة استهدفت مبنى مكون من طابقين ما بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر جنوبي لبنان

i24NEWS
i24NEWS
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موقع القصف في جناتا قضاء صور 13.6.24
موقع القصف في جناتا قضاء صور 13.6.2427a

أفادت مصادر عربية عن اغتيال مسؤول في حزب الله في غارة جوية في جناتا قضاء صور. وذكر موقع "الحدث" السعودي أن حزب الله فرض طوقا أمنيا على موقع الحدث، ولم يتم الكشف عن هوية الشخصية المستهدفة.

وذكر موقع "الحدث" نقلا عن مصادر أن الغارة استهدفت مبنى ما بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر جنوبي لبنان، ما أسفر عن إلى سقوط قتيل من حزب الله يرجح أنه مسؤول ووقوع عشرة إصابات في صفوف المدنيين.

في حين ذكرت مصادر لبنانية أن الضربة في بلدة جناتا نفذت باستخدام صاروخ كروز أطلق من سفينة بحرية إسرائيلية في البحر المتوسط ، والمستهدفين شخصيات بارزة جدا في حزب الله مع قيادات أخرى.

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يتبع ...

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