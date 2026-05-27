مسودة "اتفاق هرمز" تشعل الجدل: إيران تكشف وواشنطن تنفي

أفادت هيئة الإذاعة الإيرانية بأنها وضعت يدها على مسودة إطار عمل أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب المسودة، يُطلب من القوات الأميركية الانسحاب من المناطق المحيطة بإيران ورفع الحصار البحري المفروض عليها. كما تنص المسودة على التزام إيران بفتح مضيق هرمز أمام السفن خلال شهر، باستثناء السفن الحربية. وتزعم إيران أن إدارة المضيق ستتم بالتعاون مع سلطنة عُمان. وذكر التلفزيون الإيراني أن المذكرة لم تُعتمد بعد، وأنه في حال التوصل إلى اتفاق خلال الستين يومًا القادمة، سيُقرّ مجلس الأمن الدولي الاتفاق.

ونفى البيت الأبيض ما ورد في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بشأن مسار وطبيعة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكداً أنه لا ينبغي لأحد تصديق ما نُشر في الإعلام الإيراني. كما صرّح البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لن يوافق على أي اتفاق لا يخدم مصالح الشعب الأميركي، لكنه أضاف أن المفاوضات تسير على ما يرام.