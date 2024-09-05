"لا أعرف إن كنت سأخرج حية": عائلة المختطفة كرمل جات تسمح بنشر فيديو ابنتها الذي ظهرت فيه قبل مقتلها وهي في الأسر

سمحت عائلة المختطفة الإسرائيلية كرمل جات بنشر الفيديو الذي نشرته حماس لابنتها قبل مقتلها، وتظهر فيه وهي في أسر حماس وتقول :"لا أعرف إن كنت سأخرج حية".

"أنا كرميل، امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا من بأري، اختطفت من بيت والدي في 7 أكتوبر ولا أعرف ماذا حدث لمختطفي"، قالت جت، "أنا محتجزة كرهينة بدون طعام أو ماء كافٍ ، وأساساً بدون معرفة إذا كنت سأخرج من هنا على قيد الحياة أم لا".

وأضافت: "أنا أتوسل إلى دولة إسرائيل وزعيمها بنيامين نتنياهو، من فضلكم توقفوا عن إهمالنا وأعيدونا إلى وطننا"، وأضافت: "أناشد مواطني إسرائيل، استمروا في النضال من أجل إعادتنا، ولا تتخلوا عنا. وعائلتي العزيزة، أتمنى أن يكون لدي عائلة أعود إليها، أنا أحبكم".

وقال جيل ديكمان، ابن عم كرمل: "إنه أمر مؤثر أن نسمع صوتها. ومن المفجع أن نسمع أنها لم تكن تعلم أن والدها وشقيقها وابنة أختها قد تم إنقاذهم وأن زوجة أخيرها جوردان عادت في صفقة. في يوليو/تموز نتنياهو قال لا للصفقة التي ستنقذ كرمل من القتل – وحكم على كرمل بالإعدام. فشله الكامل يؤدي إلى قتل المزيد من المختطفين. نحن بحاجة إلى اتفاق الآن، قبل فوات الأوان".