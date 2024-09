تقرير: غارة إسرائيلية في الضاحية تستهدف محمد سرور قائد الوحدة الجوية ومسؤول المسيرات في حزب الله

أفادت قناة الحدث السعودية أن الغارة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت قائد الوحدة الجوية ومسؤول المسيرات في حزب الله محمد حسين سرور والملقب أبو صالح، ووقعت الغارة في شارع جامع القائم في الضاحية الجنوبية، وأسفرت الغارة عن إصابة أربعة وجرح أخرين.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربة مستهدفة في الضاحية الجنوبية، وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أنه تمت مهاجمة مبنى في حي جامع القائم بالضاحية الجنوبية.

وذكرت تقارير لبنانية أن الغارة في الضاحية الجنوبية نفذت باستخدام ثلاثة صواريخ. في المقابل، أفادت مصادر لشبكة "العربية" أن "الهجوم نفذ قرب المنطقة التي تم فيها الهجوم ضد القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل الجمعة الماضية".

يتبع ...

