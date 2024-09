بعد الالتماس المقدم بشأن ظروف الحبس في معتقل "سديه تيمان" جنوب إسرائيل والمناقشات في المحكمة العليا حول هذا الموضوع والتي التزمت فيها إسرائيل بتحسين الأوضاع وتم تشكيل لجنة استشارية لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية - نشر اليوم (الخميس) توثيق جديد والذي يعرض ظروف السجن المحسنة - خاصة فيما يتعلق بتمديدات المياه في الزنزانات.

عقب ذلك، غرد وزير الأمن القومي بصورة تظهر مقارنة بين المراحيض الحالية التي تم تركيبها في الزنازين بسديه تيمان، والمراحيض التي تم تركيبها هناك قبل الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، ومخاطبا وزير الأمن يوآف جالانت قائلا: "جالانت، هيا تعلم".

