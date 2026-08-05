انتشار القوات على حدود غزة: القوة الدولية تستعد لإعادة إعمار القطاع

بدأت القوات الدولية وقوات الأمن الأجنبية (ISF) بتجميع قوات كبيرة على حدود قطاع غزة، استعدادًا لدخول مخطط إلى داخل القطاع بهدف تنفيذ خطوات إعادة إعمار مدنية وأمنية. في المنظومة الأمنية والدولية يشيرون إلى أن هذه الخطوات تُنفذ دون انتظار قرارات الكابينت في القدس أو التطورات السياسية.

توثيق خاص من الميدان يعرض التعليمات الدقيقة التي وُزعت على الجنود الأمريكيين العاملين في القواعد الدولية وفي "منطقة السلام" القريبة من الحدود. من بين الأمور الأخرى، تم تحديد إجراءات صارمة للقاء مع وسائل الإعلام وموظفي الأمن، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على صمت مهني، الامتناع عن الرد على أسئلة عملياتية، والإبلاغ الفوري لسلسلة القيادة ولجهات الإعلام في القيادة الأمريكية في كريات غات.

انتشار القوات على الأرض يحدث على خلفية التقارير حول اتصالات تمهيدية نحو صيغة تدريجية لوقف إطلاق النار وترتيبات الأمن في القطاع، وكذلك في ظل توضيح المستوى العسكري في الجيش الإسرائيلي بأن قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل العمل بشكل مستقل بمبادرة هجومية لمنع أي تهديد مستقبلي على التجمعات السكانية.