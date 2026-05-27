دعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان، وخاصة سكان النبطية، إلى الانتقال فوراً إلى شمال نهر الزهراني. وجاء في بيان الجيش أن أي شخص يكون على مقربة من عناصر حزب الله، بنيته التحتية أو أسلحته يُعرّض حياته للخطر.

وفي سياق آخر، تحدث يسرائيل سباغي، أحد سكان بلدة دوفيف في الجليل الأعلى، عن مشاعره ومشاعر أصدقائه الصعبة في ظل الوضع الأمني، واقترح تحويل البلدة إلى قاعدة عسكرية قائلاً: "الأمر صعب علينا. لقد طفح الكيل. سئمنا. استسلمنا. لا أمن، لا اقتصاد، لا رزق، لا وحدة. لا جدوى من العيش هنا على الإطلاق. ما الفائدة؟ أريد الرحيل وسأرحل. وسيرحل المزيد من بعدي. عندما تسنح لي الفرصة سأهرب. لن أبقى هنا. هذا كل ما في الأمر. ستون عاماً تكفيني، أنا من الجيل الثالث هنا".