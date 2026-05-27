سقوط مُسيّرة أطلقها حزب الله من لبنان قرب شلومي في إسرائيل
نواكب على مدار الساعة التطورات الأمنية المتسارعة في عدد من جبهات الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، وسط تصعيد ميداني وتحركات عسكرية متواصلة. متابعة مباشرة لآخر المستجدات من غزة، الحدود الشمالية، البحر الأحمر وساحات التوتر الإقليمية. رصد فوري للتصريحات السياسية والعسكرية، والإنذارات، وتداعيات الأحداث على الأرض. تابعوا معنا اللايف بلوغ لمواكبة كل جديد لحظة بلحظة.
دعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان، وخاصة سكان النبطية، إلى الانتقال فوراً إلى شمال نهر الزهراني. وجاء في بيان الجيش أن أي شخص يكون على مقربة من عناصر حزب الله، بنيته التحتية أو أسلحته يُعرّض حياته للخطر.
وفي سياق آخر، تحدث يسرائيل سباغي، أحد سكان بلدة دوفيف في الجليل الأعلى، عن مشاعره ومشاعر أصدقائه الصعبة في ظل الوضع الأمني، واقترح تحويل البلدة إلى قاعدة عسكرية قائلاً: "الأمر صعب علينا. لقد طفح الكيل. سئمنا. استسلمنا. لا أمن، لا اقتصاد، لا رزق، لا وحدة. لا جدوى من العيش هنا على الإطلاق. ما الفائدة؟ أريد الرحيل وسأرحل. وسيرحل المزيد من بعدي. عندما تسنح لي الفرصة سأهرب. لن أبقى هنا. هذا كل ما في الأمر. ستون عاماً تكفيني، أنا من الجيل الثالث هنا".
في منطقة شلومي بالجليل الغربي شمال إسرائيل، شُغّلت صفارات الإنذار جراء تسلل طائرة مسيّرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل انتهاء الحادث. وتم رُصد سقوط الطائرة في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.
من جانب آخر، تحدث رئيس الدولة الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم مع ليون فلام، وهو رجل يبلغ من العمر (85 عامًا) من سكان المطلة، والذي تضرر منزله جراء طائرة مسيّرة مفخخة قبل أيام، وقال له: "بفضلك، يكتمل جيش ترومبلدور، الذي لا يستسلم حتى على آخر ذرة رمل. أدعوك فقط إلى تقوية عزيمتك وتشجيعك أنت وجميع سكان المطلة وجميع سكان الشمال". وشدد فلام، وهو مهاجر من فرنسا شارك في الحروب الإسرائيلية، للرئيس على أهمية استمرار الاستيطان في الشمال، ولكنه أشار أيضًا إلى الصعوبة البالغة التي يواجهها كبار السن الذين يحتاجون إلى معدات طبية، مثله، في الوصول إلى المنطقة المحمية في الوقت المناسب.
شنّ الرئيس التركي أردوغان هجوماً على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قائلاً إنه يعتقد أن: "الظالم نتنياهو سيتعلم الدرس الذي يستحقه من مسلمي العالم". وفي خطاب ألقاه بمناسبة عيد الأضحى، قال أردوغان إن: "الأحداث في فلسطين وقطاع غزة تضفي على عيد هذا العام أهمية خاصة وتستدعي موقفاً حازماً". وأعرب عن أمله في وحدة ملايين المسلمين الذين تضامنوا مع غزة.
في لبنان، أفادت التقارير بمقتل شخصين وإصابة آخر في غارة جوية شنها سلاح الجو صباح اليوم على دير عامص في منطقة صور. وصرح اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيورا آيلاند، رئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، بأن تعميق العمليات البرية في لبنان لن يؤثر على الحملة ضد حزب الله، ودعا إلى تجدد الهجمات على بيروت. وأضاف: "أن كل هذه التحسينات التكتيكية لن تُغير شيئًا على الأرجح. فالحملة الجارية حاليًا، والتي تمتد من جنوب نهر الليطاني إلى الحدود الإسرائيلية، تُعد حربًا ‘مريحة‘ لحزب الله. لأنه في الواقع يُلحق بنا ضررًا بالغًا، كما يعلم الجميع، ليس فقط بجنود الجيش الإسرائيلي، بل أيضًا بتعطيل الحياة بشكل كبير في الشمال. والثمن الذي يدفعه الحزب بالمقابل ضئيل". وفي مقابلة إذاعية، قال آيلاند: "إن طائرات حزب الله المسيرة يبلغ مداها 15 كيلومترًا أو أكثر، لذا حتى لو دفعت تقدمات الجيش الإسرائيلي عناصر المنظمة شمالًا، فسيكون قادرًا على مواصلة مضايقة إسرائيل".
قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد عاموس مالكا، الذي كان رئيسًا للاستخبارات العسكرية، إن بلاده تعاني من "تبعية لا يمكن تصورها للولايات المتحدة"، مما حرمها من القدرة على اتخاذ قراراتها الأمنية بنفسها. وقال مالكا في حديث إذاعي صباح اليوم:" كان على رئيس الوزراء أن يتصل هاتفيًا، ويستقل طائرته الرسمية ‘جناح صهيون‘، ويتوجه إلى الولايات المتحدة، ويقول لهم: ‘افعلوا ما ترونه ضروريًا في إيران، بين قوسين، هذا اتفاق سيئ للغاية. لكن هنا في الشمال، عليّ أنا ان أتحرك. ان كنتم تريدون، اجعلوا الامر يبدو وكأن هناك جو من التوتر بيننا وبين الولايات المتحدة، ولكن في النهاية، أعطونا الضوء الأخضر‘".
في كريات شمونة شمال إسرائيل وبلدات أخرى في منطقة الجليل، انطلقت صفارات الإنذار فجر اليوم بسبب إطلاق صواريخ من قبل حزب الله. ورُصد صاروخ واحد أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل، دون وقوع إصابات. وهذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها الإسرائيليين تحذيرات مسبقة من إطلاق صواريخ من لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخصًا في غارات جوية إسرائيلية ليلة أمس جنوب البلاد، بينهم ستة أطفال، وإصابة نحو 40 آخرين. ورفض الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين (من حزب الليكود اليميني الحاكم)، الادعاء بأن المستوى السياسي في إسرائيل تابع للإدارة الأميركية، لكنه أشار إلى أن هناك ثمنًا للتحالف مع الولايات المتحدة في الحرب على إيران. وقال إلكين إن بلاده توسع نطاق عملياتها ضد حزب الله. وقال في حديث إذاعي صباح اليوم: "وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، يُوسع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته بشكل كبير في جنوب لبنان، مما يُلحق ضررًا بالغًا بمختلف تشكيلات حزب الله. وبذلك، يُعزز الجيش الإسرائيلي حصنه ويُوسع نطاق المنطقة الأمنية التي أنشأناها، مُلحقًا الضرر بمسلحي حزب الله. خلال فترة وقف إطلاق النار، قُتل حوالي 700 عنصر من حزب الله، وهو عدد يفوق عدد قتلاه في حرب لبنان الثانية بأكملها" (أي حرب تموز2006).
أفادت قنوات على تطبيق " تلغرام" مؤيدة لحماس بمقتل القائد الجديد للجناح العسكري للحركة، محمد عودة، ليلة أمس في غارة لسلاح الجو الإسرائيلي على حي الرمال في غزة. ولم تصدر حماس بيانًا رسميًا حتى الآن. وقد أفدنا صباح اليوم أن تقديرات إسرائيل بنجاح محاولة الاغتيال تتعزز. وذكرت الإذاعة العبرية أن محمد عودة، هو أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر، وقد عُيّن منصبه قبل نحو أسبوع بعد تصفية سلفه، عز الدين الحداد. وكان قد شغل سابقًا منصب رئيس المخابرات العسكرية للحركة. وقد ورد الآن أن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد مقتل محمد عودة، في ضربة شنها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس.
وأصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بيانًا مشتركًا أفادا فيه باستهداف عدة مبانٍ في قلب مدينة غزة، كان يستخدمها عودة كمخابئ. وصرح كاتس بأن إسرائيل قد قضت للمرة الرابعة على قائد الجناح العسكري لحماس، "وأرسلته لملاقاة شركائه في قعر جهنم". وبحسب تقارير من غزة، فقد أسفر الهجوم عن مقتل عودة وزوجته واثنين من أبنائه وابنته وشخص آخر.