التحقيق مع المقاتلين الإسرائيليين المشتبهين بإساءة معاملة أسير الأربعاء

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كشف i24NEWS: فُتح تحقيق ضد ثلاثة مقاتلين إسرائيليين يُشتبه في اعتدائهم على مسلح معتقل، وسيتم استجوابهم غدًا (الأربعاء). يُذكر أن النيابة العسكرية أمرت في مارس/آذار الماضي بفتح تحقيق ضد الثلاثة للاشتباه في اعتدائهم على المسلح المعتقل في مركز احتجاز أسرى حرب شمال إسرائيل.

المشتبه بهم جنود احتياط يعملون كمرافقين للسجناء في مركز احتجاز شمالي مُخصص لعناصر النخبة والرضوان. وقد فُتح التحقيق إثر الاشتباه بحادث عنف ضد أحد العناصر الذين أُسروا خلال الحرب.

علمت i24NEWS في مارس/آذار أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية أجرت عدة تحقيقات ضد المتورطين في هذا العمل، وأن محققي الشرطة العسكرية لديهم أدلة تُثبت ما حدث.

في وقت سابق، في فبراير/شباط الماضي، وُجِّهت لائحة اتهام ضد خمسة جنود احتياط إضافيين بتهمة إساءة معاملة عنصر نخبة محتجز في مركز الاحتجاز في قاعدة "سديه تيمان" والاعتداء عليه في يوليو/تموز الماضي.

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد الاشتباه في ممارسة العنف ضد المعتقلين في مركز الاحتجاز، فُتح تحقيق من قِبل الشرطة العسكرية التي تحقق بالامر قبل عدة أشهر. وبطبيعة الحال، لا يُمكن تقديم تفاصيل حول التحقيق الجاري".