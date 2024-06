نائب من الليكود: "نحن حكومة بلا إنجازات، ولسنا في حالة حرب، ربما نحتاج إلى انتخابات"

أجرى عضو الكنيست إلياهو رابيفو من حزب الليكود مقابلة اليوم (الاثنين) على قناة الكنيست، وقال: "نحن حكومة بلا إنجازات. ربما نحتاج إلى انتخابات." وأضاف: "أعتقد أن هناك أشخاصًا آخرين في الليكود يفكرون بهذه الطريقة، لكنني لا أرى فرصة معقولة لإجراء انتخابات في الأسابيع المقبلة".

وانتخب النائب رفيفو للكنيست في 2022, وخلال اللقاء سألته المقدمة "إن فقدتم السلطة؟ " مع التوجه الى الانتخابات- أجاب أن "إسرائيل قبل أي سلطة- التمسك بالكرسي هو وباء الضعف لكافة الأحزاب".

