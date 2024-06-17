نائب من الليكود: "نحن حكومة بلا إنجازات، ولسنا في حالة حرب، ربما نحتاج إلى انتخابات"

أجرى عضو الكنيست إلياهو رابيفو من حزب الليكود مقابلة اليوم (الاثنين) على قناة الكنيست، وقال: "نحن حكومة بلا إنجازات. ربما نحتاج إلى انتخابات." وأضاف: "أعتقد أن هناك أشخاصًا آخرين في الليكود يفكرون بهذه الطريقة، لكنني لا أرى فرصة معقولة لإجراء انتخابات في الأسابيع المقبلة".

وانتخب النائب رفيفو للكنيست في 2022, وخلال اللقاء سألته المقدمة "إن فقدتم السلطة؟ " مع التوجه الى الانتخابات- أجاب أن "إسرائيل قبل أي سلطة- التمسك بالكرسي هو وباء الضعف لكافة الأحزاب".

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ورد المذيعة وسألت: "حتى ونحن في حالة الحرب؟"، فأجابها رافيفو "نحن بالحقيقة لسنا بحالة حرب". وأضاف وانتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلا "إذن نتنياهو قال نحن في حالة حرب، فماذا في ذلك؟ هذا ليس كتاب توراة. ما يحدث الآن ليس حربا. ربما قتال، ربما عمليات، ولكن ليس حربا"

وأضاف رافيفو إن "المكان الذي وصلنا اليه مع الحكومة الحالية، الائتلاف، هو مكان غير جيد. مع خلط بكثير من الجبهات. هذه الحقيقة. لم أسأل رئيس الحكومة. عبرت عن مواقفي وإحباطي من الوضع في عدة جبهات، لم يجب علينا الوصول الى أماكن لا نريد أن نكون بها.