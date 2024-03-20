تقرير: وزير الأمن الإسرائيلي سيلتقي نظيره الأمريكي في أول زيارة رسمية للخارج منذ بدء الحرب

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن ويزر الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ويلتقي بنظيره الأميركي لويد أوستن في البنتاغون.

وأضاف المسؤول، أن هذا الاجتماع يأتي بعد أن دعا أوستن جالانت مؤخرًا لزيارة وهو منفصل عن إعلان الاثنين الذي أعقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي وافق على إرسال فريق من كبار المسؤولين إلى واشنطن لمناقشة التطورات المتعلقة بالحرب في غزة.

وستكون هذه أول رحلة يقوم بها وزير الأمن الإسرائيلي خارج إسرائيل منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب التي تلت ذلك.

في الوقت نفسه، وعلى ضوء طلب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، سيصل أيضا إلى واشنطن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس الجمعية الوطنية تساحي هنغبي للقاء مسؤولين أميركيين.

وسيضم الوفد أيضًا ممثلًا عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنسيق المساعدات في قطاع غزة، مع تزايد الضغوط الأمريكية من أجل إيجاد حلول إنسانية في المنطقة.