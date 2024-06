نجل نتنياهو يهاجم قائد سلاح الجو الإسرائيلي: ماذا فعل في السابع من أكتوبر؟

هاجم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، قائد سلاح الجو الجنرال تومر بار، في تغريدة على تويتر، كتب فيها: "ماذا فعل في السابع من أكتوبر؟" وذلك ردا على تغريدة للصحفي يشاي فريدمان، والتي شاركها نتنياهو، مع تحديث بأن الجنرال بار قرر تعيين العميد زيف ليفي كمدرب في مدرسة الطيران التابعة لسلاح الجو.

وكان العميد ليفي، القائد السابق لقاعدتي حتسريم ورامون، أعلن قبل نحو عام، خلال فترة الثورة القانونية، أنه لن يلتزم بالخدمة الفعلية في الجيش، كما وقع في الماضي على رسالة يدعو فيها قرر الرئيس عدم تكليف نتنياهو برئاسة الحكومة، وقرر الجنرال بار إعادته إلى الخدمة ووضعه كما ذكر بتدريب جيل المستقبل في السلك.

https://twitter.com/i/web/status/1803278677037457608