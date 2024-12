وزير الأمن الإسرائيلي: "إسرائيل ستسيطر أمنيا على غزة - كما في الضفة الغربية"

نشر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة على حسابه X هذا الصباح (الثلاثاء)، رسالة مفادها أنه يجب على إسرائيل أن تحافظ على حرية العمل الكاملة في غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية، حتى بعد انتهاء إخضاع حماس.

وكتب كاتس: "موقفي تجاه غزة واضح. وبعد أن نهزم القوة العسكرية والحكومية لحماس في غزة، ستسيطر إسرائيل أمنيا في غزة مع كامل حرية العمل، تمامًا كما هو الحال في الضفة الغربية". ويضيف وزير الأمن أيضًا أن إسرائيل لن تسمح بوجود تنظيمات مسلحة جديدة في قطاع غزة. : "لن نسمح لأي تنظيم مسلح ضد البلدات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين بالتواجد في غزة. ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر".

