وزير الأمن الإسرائيلي: "إسرائيل ستسيطر أمنيا على غزة - كما في الضفة الغربية"

نشر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة على حسابه X هذا الصباح (الثلاثاء)، رسالة مفادها أنه يجب على إسرائيل أن تحافظ على حرية العمل الكاملة في غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية، حتى بعد انتهاء إخضاع حماس.

وكتب كاتس: "موقفي تجاه غزة واضح. وبعد أن نهزم القوة العسكرية والحكومية لحماس في غزة، ستسيطر إسرائيل أمنيا في غزة مع كامل حرية العمل، تمامًا كما هو الحال في الضفة الغربية". ويضيف وزير الأمن أيضًا أن إسرائيل لن تسمح بوجود تنظيمات مسلحة جديدة في قطاع غزة. : "لن نسمح لأي تنظيم مسلح ضد البلدات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين بالتواجد في غزة. ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر".

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وغرد رئيس المعارضة يائير لابيد ردا على ذلك قائلا: "قبل عشرة أشهر قلت إن هدف إسرائيل في غزة يجب أن يكون وضعا مثل المنطقة أ في الضفة الغربية حيث يدخل الجيش الإسرائيلي عندما يكتشف نشاطا إرهابيا ويعمل دون قيود. وبطبيعة الحال، بدأت الحكومة اليمينية المتطرفة في التصرف بشكل جامح. هذا الصباح قال وزير الأمن يسرائيل كاتس نفس الشيء بالضبط. متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا. يجب على إسرائيل أن تظهر عدم التسامح مطلقاً مع أي محاولة من جانب حماس لإعادة بناء قوتها العسكرية، ولكن لا ينبغي لها أن تستقر في غزة، ولا ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يستمر في خسارة مقاتليه في جباليا إلى الأبد بسبب أوهام أوريت ستروك".

وتابع "نحن بحاجة إلى عقد صفقة رهائن، وإنهاء الحرب، والمساعدة في إنشاء حكومة بديلة في غزة تشمل السعوديين، ودول اتفاقات إبراهيم، وذراعًا رمزيًا للسلطة الفلسطينية ، وفي كل مرة ترفع حماس رأسها، سيأتي الجيش الإسرائيلي ويضربها بكل قوته".