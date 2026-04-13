قوات الجيش الإسرائيلي من الفرقة 98 أنهت صباح اليوم (الاثنين) تطويق مدينة بنت جبيل ذات الغالبية في جنوب لبنان. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كشف أن القرار بالسيطرة على المدينة تم اتخاذه بعد أن تم التعرّف على أن معظم إطلاق الصواريخ نحو البلدات القريبة من الحدود الإسرائيلية- اللبنانية(أفيفيم، يارون وغيرها) يأتي منها.

في الوقت نفسه، يستعد حزب الله لهجوم "بطريقة عسكرية" وليس كحرب عصابات، حيث يحتفظ هناك بحسب الجيش بمخازن أسلحة داخل المنازل والأقبية، ويقاتل في الشوارع الضيقة وبين أشجار الزيتون بجانب المنازل.

أضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في بداية العملية، دخل طاقم القتال من لواء جفعاتي ودفع المسلحين إلى الخلف. بعد ذلك، باغتت قوة من المظليين المسلحين الذين تراجعوا إلى الخلف بهدوء نسبي، بالتوازي مع استكمال الطوق من قبل قوة الكوماندوز. الآن، تبدأ المعارك داخل البلدة ضد معاقل حزب الله، بما في ذلك اشتباكات من مسافة قريبة وداخل المنازل.

التقديرات في الجيش الإسرائيلي: خلال العملية جرى اغتيال 100 مسلح ولا يزال هناك بضع عشرات منهم يعملون في بنت جبيل نفسها نتيجة إغلاق الدوائر. في المقابل، يتعامل حزب الله مع المعركة بجدية، وحسب التقديرات الإسرائيلية، يحاول تعزيز القوات في المدينة نفسها وفي محيطها. مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي قال لقناة i24NEWS: "سيستغرق الأمر على الأقل عدة أيام أخرى حتى استكمال العملية".