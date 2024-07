الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول بالوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلية عن مهاجمته الليلة (الأحد الاثنين) باستخدام طائرة مسيرة في منطقة القليلة أدت الى مقتل مصطفى حسن سلمان، والذي أكده حزب الله لاحقا وبذلك بلغ عدد الإجمالي لعناصر حزب الله الذين سقطوا بالحرب 453 قتيلا.

وذكر بيان الجيش أن سلمان كان مسؤولا في الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، وشارك في تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة المسلحة ضد إسرائيل. ووفقا لتقارير لبنانية استهدفت الغارة مركز تابع للوحدة الصاروخية لحزب الله، وإنه الى جانب سلمان أصيب اثنين آخرين بصورة حرجة بينهم مسؤول قسم في الوحدة.

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي اغتال السبت الماضي في العمق اللبناني بمنطقة بعلبك ميثم مصطفى العطار، مسؤول في المنظومة الدفاعية الجوية لحزب الله، والذي قتل باستهداف مسيرة وهو بسيارته، ويمتلك العطار معرفة كبيرة بتشغيل الدفاعات الجوية، وشارك بالتخطيط والتنفيذ لعدد من الأنشطة المسلحة ضد إسرائيل، واكتسب العطار هذه المعرفة خلال زيارته ايران وساعد بتعزيز حزب الله بالسلاح الإيراني

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الاغتيال يشكل مساسا إضافيا بقدره المنظومة الدفاعية الجوية لحزب الله.

