على خلفية القمة في الدوحة|| هغاري : "لدينا جاهزية قصوى بالدفاع والهجوم"

أدلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هغاري بتصريح مساء الخميس وذلك على خلفية القمة المنعقدة حاليا في الدوحة، عاصمة قطر، والتقديرات بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيحدث في الساعات أو الأيام المقبلة.

وقال في بيان: "خلال الأسبوع الماضي قمنا بتحسين جاهزيتنا واستعدادنا، ونواصل جهودنا بتجميع المعلومات والهجومية في سماء لبنان وفي جميع الساحات. جاهزون وفي في ذروة الاستعدادات دفاعاً وهجوماً، وسنعمل تنفيذاً لتوجيهات المستوى السياسي، الجميع يعمل على مدار الساعة دفاعاً وهجوماً، ونحافظ على خفض التصعيد وفي هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في سياسة استعدادات الحماية للجبهة الداخلية، يقظة الجمهور واستعداده مهمان، استمروا في اتباع التعليمات".