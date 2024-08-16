على خلفية القمة في الدوحة|| هغاري : "لدينا جاهزية قصوى بالدفاع والهجوم"

تحدث العميد هغار إلى الجمهور الإسرائيلي، وذلك في ضوء سلسلة الأحداث التي حدثت وتحدث في الآونة الأخيرة • "نحن على أهبة الاستعداد دائما، الجاهزية عالية ويقظة الجمهور مهمة، تابعوا التعليمات"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري 16 حزيران 2024
الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري 16 حزيران 2024IDF

أدلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هغاري بتصريح مساء الخميس وذلك على خلفية القمة المنعقدة حاليا في الدوحة، عاصمة قطر، والتقديرات بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيحدث في الساعات أو الأيام المقبلة.

Video poster
الجيش الإسرائيلي : نركز على تدمير البنية التحتية للقسام ودمرنا 50 نفقا في منطقة ممر فيلادلفيا

وقال في بيان: "خلال الأسبوع الماضي قمنا بتحسين جاهزيتنا واستعدادنا، ونواصل جهودنا بتجميع المعلومات والهجومية في سماء لبنان وفي جميع الساحات. جاهزون وفي في ذروة الاستعدادات دفاعاً وهجوماً، وسنعمل تنفيذاً لتوجيهات المستوى السياسي، الجميع يعمل على مدار الساعة دفاعاً وهجوماً، ونحافظ على خفض التصعيد وفي هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في سياسة استعدادات الحماية للجبهة الداخلية، يقظة الجمهور واستعداده مهمان، استمروا في اتباع التعليمات".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات