تغطية متواصلة||تقرير: المصاب في هجوم المسيرة قرب بلدة حولا جنوب لبنان- مسؤول من حزب الله
تم مهاجمة الأهداف بعد موجة من الصفارات والرشقات الصاروخية باتجاه بلدات الحدود الشمالية • ومن بين الأهداف: موقع عسكري ومبنى عسكري وبنيتان تحتيتان عملياتيتان
اليوم 267 من الحرب: الجيش الإسرائيلي هاجم هذه الليلة (من الجمعة إلى السبت) أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان - ردا على الصفارات التحذيرية والرشقات الصاروخية المتعددة نحو البلدات المجاورة للحدود خلال الأمس. التقرير: على الرغم من الإعلانات عن أزمة في العلاقات في خلفية تأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل - تقرير في "رويترز" يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إسرائيل آلاف القنابل بوزن حوالي 910 كيلوغرامات، منذ السابع من أكتوبر، مما يشير إلى استمرار دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للعملية العسكرية.
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رئيس الحكومة اللبنانية في جولة بجنوب البلاد: "الجيش سورنا"
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قام بجولة في جنوب البلاد وقال إن "التهديدات التي يتعرض لها لبنان هي شكل من أشكال الحرب النفسية. نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من القتلى والقرى المدمرة بسبب الهجمات الإسرائيلية. الحرب النفسية نتصاعد، ولكننا سنتجاوز هذه المرحلة لنصل إلى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود". وبحسب قوله فإن جولته كانت تهدف إلى الوقوف على سير امتحانات الثانوية العامة في المنطقة التي تقام هناك رغم الحرب: "الجيش هو سور لبنان. لو لم يكن الجيش موجودا في جنوب لبنان لكان من الممكن إجراء الامتحانات".
https://x.com/i/web/status/1806931870791143548
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تقرير: المصاب في هجوم المسيرة قرب بلدة حولا جنوب لبنان- مسؤول من حزب الله
ذكر تلفزيون "الحدث" السعودي أن عنصرا من حزب الله أصيب في الهجوم الذي استهدف دراجة نارية قرب بلدة حولا جنوب لبنان. وذكر تقرير سابق أن راكب الدراجة أصيب بصورة متوسطة جراء استهداف مسيرة.
تقرير: الولايات المتحدة اقترحت تعديلات على الاتفاق بين إسرائيل وحماس
قدمت إدارة بايدن تعديلات على جزء من مقترح صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في محاولة لسد الفجوات بين إسرائيل وحماس. جاء هذا وفقا ما نقله الموقع الإخباري الأمريكي "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل.
إيران تهدد: إذا شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على لبنان ستؤدي لاندلاع "حرب إبادة".
كتب الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة منشوراً على شبكة X هدد فيه بأنه إذا بدأت إسرائيل حرباً واسعة النطاق في لبنان - "فستتطور الى حرب إبادة". وجاء في المنشور أنه "على الرغم من أن إيران تعتبر الدعاية الصهيونية حول نيتها مهاجمة لبنان حربا نفسية، إلا أنها إذا شنت هجوما عسكريا واسع النطاق - فسوف تتطور الى حرب إبادة. كل الخيارات، بما في ذلك المشاركة الكاملة لجميع جبهات المقاومة ، على الطاولة."
https://x.com/i/web/status/1806835657815323085
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بسبب الظروف الجوية: يتم تفكيك الرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة في غزة من جديد
أبلغت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) أنه تم تفكيك الرصيف البحري الذي أنشأته في قطاع غزة ونقله مرة أخرى إلى ميناء أشدود بسبب "الطقس المتوقع والبحر الهائج". وذكر الجيش الأمريكي أيضًا أنه منذ 17 مايو، تم تسليم أكثر من 8,831 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة عن طريق الرصيف البحري من خلال المنظمات الإنسانية. "في الأسبوع الماضي فقط، دخل أكثر من 4,535 طنًا من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري، مما يمثل ثاني أكبر حجم من المساعدات في كل المعابر"،
الجيش الأمريكي: دمرنا 7 طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) أنها دمرت خلال اليوم الأخير سبع طائرات بدون طيار للمتمردين الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى مركبة مراقبة كانت تنطلق منها.
الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة قصفت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل سلسلة من الهجمات على أهداف حزب الله في جنوب لبنان، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، هاجمت الطائرات الحربية عددًا من أهداف حزب الله، بما في ذلك موقع عسكري للمنظمة في لبنان". ومنطقة زبقين، وبنيتين تحتيتين عملياتيتين في منطقتي الخيام والخلع، ومبنى عسكري للتنظيم في منطقة العديسة.