بسبب الظروف الجوية: يتم تفكيك الرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة في غزة من جديد

أبلغت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) أنه تم تفكيك الرصيف البحري الذي أنشأته في قطاع غزة ونقله مرة أخرى إلى ميناء أشدود بسبب "الطقس المتوقع والبحر الهائج". وذكر الجيش الأمريكي أيضًا أنه منذ 17 مايو، تم تسليم أكثر من 8,831 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة عن طريق الرصيف البحري من خلال المنظمات الإنسانية. "في الأسبوع الماضي فقط، دخل أكثر من 4,535 طنًا من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري، مما يمثل ثاني أكبر حجم من المساعدات في كل المعابر"،