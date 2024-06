رئيس الحكومة اللبنانية في جولة بجنوب البلاد: "الجيش سورنا"

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قام بجولة في جنوب البلاد وقال إن "التهديدات التي يتعرض لها لبنان هي شكل من أشكال الحرب النفسية. نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من القتلى والقرى المدمرة بسبب الهجمات الإسرائيلية. الحرب النفسية نتصاعد، ولكننا سنتجاوز هذه المرحلة لنصل إلى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود". وبحسب قوله فإن جولته كانت تهدف إلى الوقوف على سير امتحانات الثانوية العامة في المنطقة التي تقام هناك رغم الحرب: "الجيش هو سور لبنان. لو لم يكن الجيش موجودا في جنوب لبنان لكان من الممكن إجراء الامتحانات".

